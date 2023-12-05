Не впорався з керуванням: на Волині вантажівка через негоду перегородила трасу





Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області.



Рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ Головне управління ДСНС України у Волинській області здійснили буксирування вантажного автомобіля RENAULT. Водій вантажівки внаслідок складних погодніх умов не впорався з керуванням та частково перекрив проїжджу частину і не зміг самостійно продовжити рух.



По прибуттю до місця виклику за допомогою буксирувального троса автомобіль був відбуксирований і продовжив свій рух.



Подія трапилася о 19 годині 25 хвилин на автошляху Т-0302 (поблизу селища Мар'янівка).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники допомогли водієві, який через погані погодні умови частково перекрив проїжджу частину своєю вантажівкою.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області.Рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ Головне управління ДСНС України у Волинській області здійснили буксирування вантажного автомобіля RENAULT. Водій вантажівки внаслідок складних погодніх умов не впорався з керуванням та частково перекрив проїжджу частину і не зміг самостійно продовжити рух.По прибуттю до місця виклику за допомогою буксирувального троса автомобіль був відбуксирований і продовжив свій рух.Подія трапилася о 19 годині 25 хвилин на автошляху Т-0302 (поблизу селища Мар'янівка).

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