Не впорався з керуванням: на Волині вантажівка через негоду перегородила трасу
Сьогодні, 22:37
На Волині рятувальники допомогли водієві, який через погані погодні умови частково перекрив проїжджу частину своєю вантажівкою.
Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ Головне управління ДСНС України у Волинській області здійснили буксирування вантажного автомобіля RENAULT. Водій вантажівки внаслідок складних погодніх умов не впорався з керуванням та частково перекрив проїжджу частину і не зміг самостійно продовжити рух.
По прибуттю до місця виклику за допомогою буксирувального троса автомобіль був відбуксирований і продовжив свій рух.
Подія трапилася о 19 годині 25 хвилин на автошляху Т-0302 (поблизу селища Мар'янівка).
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Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ Головне управління ДСНС України у Волинській області здійснили буксирування вантажного автомобіля RENAULT. Водій вантажівки внаслідок складних погодніх умов не впорався з керуванням та частково перекрив проїжджу частину і не зміг самостійно продовжити рух.
По прибуттю до місця виклику за допомогою буксирувального троса автомобіль був відбуксирований і продовжив свій рух.
Подія трапилася о 19 годині 25 хвилин на автошляху Т-0302 (поблизу селища Мар'янівка).
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