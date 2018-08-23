Помер легендарний футболіст Франц Бекенбауер
08 січень, 23:17
Помер один з найкращих захисників в історії футболу Франц Бекенбауер. Йому було 78 років.
Про смерть легендарного футболіста повідомила його родина, пише "Кореспондент", посилаючись на isport.ua.
"З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер уві сні вчора, в неділю, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас сумувати мовчки і утримуватися від будь-яких запитань", - йдеться у повідомленні сім'ї.
Франц Бекенбауер - один із найкращих гравців XX століття, чемпіон світу, чемпіон Європи, п'ятиразовий чемпіон ФРН і триразовий чемпіон США. Він двічі був володарем Золотого м'яча. Як тренер Беккенбауер працював у рідних Баварії і збірній Німеччини, з якими здобув титули чемпіона Німеччини та чемпіона світу.
Нагадаємо, у віці 42 років помер вихованець "Дніпра", ексзахисник луцької "Волині" та збірної України з футболу Богдан Шершун.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу загинув ексбаскетболіст збірної України Віктор Кобзистий.
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Про смерть легендарного футболіста повідомила його родина, пише "Кореспондент", посилаючись на isport.ua.
"З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер уві сні вчора, в неділю, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас сумувати мовчки і утримуватися від будь-яких запитань", - йдеться у повідомленні сім'ї.
Франц Бекенбауер - один із найкращих гравців XX століття, чемпіон світу, чемпіон Європи, п'ятиразовий чемпіон ФРН і триразовий чемпіон США. Він двічі був володарем Золотого м'яча. Як тренер Беккенбауер працював у рідних Баварії і збірній Німеччини, з якими здобув титули чемпіона Німеччини та чемпіона світу.
Нагадаємо, у віці 42 років помер вихованець "Дніпра", ексзахисник луцької "Волині" та збірної України з футболу Богдан Шершун.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу загинув ексбаскетболіст збірної України Віктор Кобзистий.
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