Помер легендарний футболіст Франц Бекенбауер





Про смерть легендарного футболіста повідомила його родина, пише



"З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер уві сні вчора, в неділю, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас сумувати мовчки і утримуватися від будь-яких запитань", - йдеться у повідомленні сім'ї.



Франц Бекенбауер - один із найкращих гравців XX століття, чемпіон світу, чемпіон Європи, п'ятиразовий чемпіон ФРН і триразовий чемпіон США. Він двічі був володарем Золотого м'яча. Як тренер Беккенбауер працював у рідних Баварії і збірній Німеччини, з якими здобув титули чемпіона Німеччини та чемпіона світу.



Нагадаємо, у віці 42 років



Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу загинув ексбаскетболіст збірної України Віктор Кобзистий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер один з найкращих захисників в історії футболу Франц Бекенбауер. Йому було 78 років.Про смерть легендарного футболіста повідомила його родина, пише "Кореспондент" , посилаючись на isport.ua."З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер уві сні вчора, в неділю, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас сумувати мовчки і утримуватися від будь-яких запитань", - йдеться у повідомленні сім'ї.Франц Бекенбауер - один із найкращих гравців XX століття, чемпіон світу, чемпіон Європи, п'ятиразовий чемпіон ФРН і триразовий чемпіон США. Він двічі був володарем Золотого м'яча. Як тренер Беккенбауер працював у рідних Баварії і збірній Німеччини, з якими здобув титули чемпіона Німеччини та чемпіона світу.Нагадаємо, у віці 42 років помер вихованець "Дніпра", ексзахисник луцької "Волині" та збірної України з футболу Богдан Шершун. Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу загинув ексбаскетболіст збірної України Віктор Кобзистий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію