На скільки в Україні подорожчають продукти





Про це заявив Денис Марчук, - пише



На сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування. Але ціни можуть зрости на 5%-7% через вплив сезонного фактору, який зачіпає молочні продукти, м'ясні вироби та овочеві культури. Таку думку висловив у коментарі УНН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.



Як розповів Марчук, на сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування.



"Різкого підняття цін (на продукти - ред.) не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", - сказав Марчук.



Він додав, що коливання курсу може вплинути і на імпортну продукцію.



"Всередині факторів здорожчання немає. Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5-7%", - зазначив Марчук.



Експерт зазначив, що можуть зрости ціни на овочі, молоко та м’ясну продукцію.



"Овочева група, адже фактор сезонності. Молочка також йде в ціні тому, що наразі не сезон, та, відповідно, великий дефіцит від домашнього господарства. Попит є на нього (молоко - ред.), а задовольнити такий попит дуже важко. Ну, і м’ясна продукція. Також фактор сезонності. Він пов’язаний із війною, забезпечення заготівлею кормів, які треба теж утримувати", - резюмував Марчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очікується, що ціни на продукти харчування в Україні зростуть на 5-7% через сезонні фактори, що впливають на молочну, м'ясну та овочеву продукцію.Про це заявив, - пише УНН. На сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування. Але ціни можуть зрости на 5%-7% через вплив сезонного фактору, який зачіпає молочні продукти, м'ясні вироби та овочеві культури. Таку думку висловив у коментарі УНН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.Як розповів Марчук, на сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування."Різкого підняття цін (на продукти - ред.) не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", - сказав Марчук.Він додав, що коливання курсу може вплинути і на імпортну продукцію."Всередині факторів здорожчання немає. Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5-7%", - зазначив Марчук.Експерт зазначив, що можуть зрости ціни на овочі, молоко та м’ясну продукцію."Овочева група, адже фактор сезонності. Молочка також йде в ціні тому, що наразі не сезон, та, відповідно, великий дефіцит від домашнього господарства. Попит є на нього (молоко - ред.), а задовольнити такий попит дуже важко. Ну, і м’ясна продукція. Також фактор сезонності. Він пов’язаний із війною, забезпечення заготівлею кормів, які треба теж утримувати", - резюмував Марчук.

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