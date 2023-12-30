9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.
День небесного покровителя відзначають усі, хто носить ім’я Степан.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо миру, здоров’я, злагоди й достатку.
9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.
Сьогодні - Міжнародний день хореографа.
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День небесного покровителя відзначають усі, хто носить ім’я Степан.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо миру, здоров’я, злагоди й достатку.
9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.
Сьогодні - Міжнародний день хореографа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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