У селі на Волині відкрили Алею Слави полеглим воїнам-односельчанам. ФОТО

У селі Мала Глуша, що в Камінь-Каширській громаді на Волині, встановили пам'ятні банери загиблим військовослужбовцям.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Урочисте відкриття Алеї Слави полеглим воїнам відбулося 8 січня 2024 року. Від початку повномасштабного вторгення російських військ на українські землі троє жителів села Мала Глуша віддали життя за Україну. Їхні імена назавжди у серцях та пам'яті українців., Михайло Михальчук тапоповнили лави небесного війська.Висловити родинам вдячність, низько вклонитися за Героїв-краян на відкриття завітав міський голова"Різдвяні свята для громади дуже складні, скорботні. Кожного дня гинуть наші Герої. Хочеться в Бога просити лише миру і Перемоги для нашої багатостраждальної України. Найбільша біда, що життя віддають найдостойніші сини України. Хочу висловити щирі співчуття за непоправні втрати родинам загиблих воїнів. Ми разом повинні молитися і пам'ятати всіх солдатів. Поки ми будемо згадувати їх у молитвах, то пам'ять вічно буде жити в серцях. Ніколи не забуваймо про це святе місце, пам'ятаймо якою страшною ціною дається нам ця Перемога. Хочу побажати, щоб Алея не збільшувалася. Щоб ви ніколи і нікого не втрачали. Рідним і близьким від щирого серця низько вклоняюся. Нехай на нашу землю прийде мир і спокій. Слава Україні!" – сказав Віктор Іванович.