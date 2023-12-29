Суд лишив за ґратами чоловіка, оборудки якого на Волині коштували державі пів мільярда

Олександра Громика, якого НАБУ і САП підозрюють у створенні злочинної організації на Волині, суд лишив під вартою.



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Як відомо, суд заарештував організатора і керівника злочинної організації експрацівника СБУ Олександра Громика. Альтернативою йому визначили 80,052 млн грн застави. Детектив НАБУ і прокурор САП просили продовжити арешт ще на два місяці.



«Клопотання задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосований до підозрюваного (Громика – ред.), на строк 60 днів, до 1 березня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 20 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 60 460 000 грн», – ідеться в рішенні.



Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експрацівника СБУ, якого НАБУ і САП підозрюють у, суд лишив під вартою.Про це повідомляє « Слово і діло ».Як відомо, суд заарештував організатора і керівника злочинної організації експрацівника СБУ Олександра Громика. Альтернативою йому визначили 80,052 млн грн застави. Детектив НАБУ і прокурор САП просили продовжити арешт ще на два місяці.«Клопотання задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосований до підозрюваного (Громика – ред.), на строк 60 днів, до 1 березня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 20 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 60 460 000 грн», – ідеться в рішенні.Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

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