На Волині судили студента-харків'янина, який замовляв у соцмережах підроблені документи





Про це відомо з вироку Любомльського районного суду, - пише



Обвинувачений пояснив, що є студентом вищого навчального закладу в Республіці Польща. Через «Телеграм» він відправив фото для виготовлення підроблених документів. За це заплатив 60 000 гривень.



Невстановлена досудовим розслідуванням особа виготовила підроблене посвідчення військовозобов`язаного від 4 травня 2022 року, в яке вклеїла фотокартку обвинуваченого та внесла неправдиві відомості про визнання його непридатним до проходження військової служби, а також нанесла зображення відтиску гербової печатки. У документ внесли неправдиві відомості про те, що обвинувачений непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.



7 червня 2023 року близько 09:53 обвинувачений намагався виїхати через «Ягодин».



Суд визнав чоловіка винним і призначив йому штраф – 68 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі судили уродженця Харкова, який в Телеграмі замовив виготовлення підроблених документів.Про це відомо з вироку Любомльського районного суду, - пише InsiderMedia. Обвинувачений пояснив, що є студентом вищого навчального закладу в Республіці Польща. Через «Телеграм» він відправив фото для виготовлення підроблених документів. За це заплатив 60 000 гривень.Невстановлена досудовим розслідуванням особа виготовила підроблене посвідчення військовозобов`язаного від 4 травня 2022 року, в яке вклеїла фотокартку обвинуваченого та внесла неправдиві відомості про визнання його непридатним до проходження військової служби, а також нанесла зображення відтиску гербової печатки. У документ внесли неправдиві відомості про те, що обвинувачений непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.7 червня 2023 року близько 09:53 обвинувачений намагався виїхати через «Ягодин».Суд визнав чоловіка винним і призначив йому штраф – 68 000 грн.

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