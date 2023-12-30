Серед загиблих – 3-річна дівчинка з батьками: у Покровську завершили пошуково-рятувальні роботи





Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише



"Наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", – йдеться у повідомленні.



Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Покровському районі на Донеччині завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків.Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України, пише ТСН "Наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", – йдеться у повідомленні.Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл.

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