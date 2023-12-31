Дві сестрички з Волині організували онлайн щедрування для збору коштів на ЗСУ. ВІДЕО

Валентинка і 7-річна Злата Рода із села Самоволя Павлівської громади під час Різдвяних свят наколядували понад 5 тисяч гривень, які передали на допомогу бійцям на передовій.



А також організували щедрування онлайн, під час якого продовжили збір коштів на ЗСУ, - пише видання



Нагадаємо, дівчатка брали участь у благодійних марафонах в Павлівці та Іваничах, де співали патріотичні пісні. Опісля вони організували збір грошей для військових. Небайдужі сестрички ходили від будинку до будинку, по кафе і закладах торгівлі, співаючи патріотичних пісень. “Наспівати” тоді дівчаткам вдалось на 17,5 тисяч гривень, які спрямували на потреби бійців. І відтоді, такий спосіб допомоги бійцям на передовій, став для маленьких волонтерок регулярним.



Цьогоріч під час різдвяно-новорічних свят Валя і Злата знову взялися за хорошу справу. Своїми колядками й віншуваннями вони “заробили” 5 тисяч 300 гривень.



Ці кошти дівчатка вже традиційно віддали волонтерці з Павлівської громади Тетяні Грицюк, яка з перших днів повномасштабної війни збирає кошти бійцям. А вже вона спрямувала їх на придбання спецобладнання, необхідного для військових.



У коментарі журналістам Тетяна зазначила, що з кожним днем і кожним новим благородним вчинком все більше і більше пишається маленькими волонтерками, які стали її справжніми помічницями. Адже вони готові будь-коли, і не зважаючи ні на що, робити хороші справи та допомагати військовим.



“Щиро дякую дівчаткам за допомогу. Багато допомоги і підтримки для ЗСУ було зроблено саме цими дітьми, хлопці за таких і стоять на передовій, за їхнє майбутнє України. Щиро дякую батькам за виховання таких свідомих і прекрасних дітей. Нехай Бог дає вам здоров’я, щасливе дитинство. Мирного неба і якнайшвидшої Перемоги! Пишаюся вами”, – наголосила Тетяна.



Аби допомогти військовим ще більше, Валя і Злата організували щедрування в онлайн-форматі. Сестрички щедрують, вітають усіх зі святами та заодно збирають кошти на ЗСУ, які усі охочі можуть перерахувати на банківську карточку.



Маленькі волонтерки просять усіх небайдужих долучатись і скидати гроші на карту:



4149 4991 5738 8107



Усі зібрані кошти дівчатка передадуть на допомогу бійців на передовій.

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