Відійшов у засвіти колишній захисник «Волині» і збірної України

Богдана Шершуна.



Про це в інстаграмі повідомив головний редактор проекту Профутбол Digital Володимир Звіров.



Причина смерті не повідомляється.



Шершуну було 42 роки.



Він також грав за київський «Арсенал», «Дніпро» та «Кривбас». Провів 4 матчі у складі збірної України під керівництвом Олега Блохіна.



За луцьку «Волинь» він виступав у сезоні 2013/2014. Провів 22 матчі, забивши один гол.



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