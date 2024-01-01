Відійшов у засвіти колишній захисник «Волині» і збірної України

Відійшов у засвіти колишній захисник «Волині» і збірної України
Зупинилося серце колишнього захисника луцького ФК «Волинь» та збірної України Богдана Шершуна.

Про це в інстаграмі повідомив головний редактор проекту Профутбол Digital Володимир Звіров.

Причина смерті не повідомляється.

Шершуну було 42 роки.

Він також грав за київський «Арсенал», «Дніпро» та «Кривбас». Провів 4 матчі у складі збірної України під керівництвом Олега Блохіна.

За луцьку «Волинь» він виступав у сезоні 2013/2014. Провів 22 матчі, забивши один гол.

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Теги: смерть, Волинь
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