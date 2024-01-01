Відійшов у засвіти колишній захисник «Волині» і збірної України
Сьогодні, 15:12
Зупинилося серце колишнього захисника луцького ФК «Волинь» та збірної України Богдана Шершуна.
Про це в інстаграмі повідомив головний редактор проекту Профутбол Digital Володимир Звіров.
Причина смерті не повідомляється.
Шершуну було 42 роки.
Він також грав за київський «Арсенал», «Дніпро» та «Кривбас». Провів 4 матчі у складі збірної України під керівництвом Олега Блохіна.
За луцьку «Волинь» він виступав у сезоні 2013/2014. Провів 22 матчі, забивши один гол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в інстаграмі повідомив головний редактор проекту Профутбол Digital Володимир Звіров.
Причина смерті не повідомляється.
Шершуну було 42 роки.
Він також грав за київський «Арсенал», «Дніпро» та «Кривбас». Провів 4 матчі у складі збірної України під керівництвом Олега Блохіна.
За луцьку «Волинь» він виступав у сезоні 2013/2014. Провів 22 матчі, забивши один гол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози
Сьогодні, 15:16
Відійшов у засвіти колишній захисник «Волині» і збірної України
Сьогодні, 15:12
На Волині чистять дороги: ускладнень руху нема
Сьогодні, 15:07