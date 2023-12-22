На Волині чистять дороги: ускладнень руху нема
Сьогодні, 15:07
Дорожники продовжують розчищати автошляхи місцевого і державного значення на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
70 людей та 62 одиниці спецтехніки сьогодні ліквідовують наслідки вчорашнього снігопаду. А саме 27 машин працюють на місцевих дорогах, а 35 – на державних. Це бульдозери, автогрейдери, навантажувачі та піско/солерозкидачі.
Наразі ускладнень у русі немає.
«Звертаємося до водіїв – будьте уважними та не перешкоджайте роботі дорожньої техніки», - зазначили в ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
70 людей та 62 одиниці спецтехніки сьогодні ліквідовують наслідки вчорашнього снігопаду. А саме 27 машин працюють на місцевих дорогах, а 35 – на державних. Це бульдозери, автогрейдери, навантажувачі та піско/солерозкидачі.
Наразі ускладнень у русі немає.
«Звертаємося до водіїв – будьте уважними та не перешкоджайте роботі дорожньої техніки», - зазначили в ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози
Сьогодні, 15:16
Відійшов у засвіти колишній захисник «Волині» і збірної України
Сьогодні, 15:12
На Волині чистять дороги: ускладнень руху нема
Сьогодні, 15:07