На Волині чистять дороги: ускладнень руху нема





Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.



70 людей та 62 одиниці спецтехніки сьогодні ліквідовують наслідки вчорашнього снігопаду. А саме 27 машин працюють на місцевих дорогах, а 35 – на державних. Це бульдозери, автогрейдери, навантажувачі та піско/солерозкидачі.



Наразі ускладнень у русі немає.



«Звертаємося до водіїв – будьте уважними та не перешкоджайте роботі дорожньої техніки», - зазначили в ОВА.



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