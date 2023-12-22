На Волині чистять дороги: ускладнень руху нема

На Волині чистять дороги: ускладнень руху нема
Дорожники продовжують розчищати автошляхи місцевого і державного значення на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

70 людей та 62 одиниці спецтехніки сьогодні ліквідовують наслідки вчорашнього снігопаду. А саме 27 машин працюють на місцевих дорогах, а 35 – на державних. Це бульдозери, автогрейдери, навантажувачі та піско/солерозкидачі.

Наразі ускладнень у русі немає.

«Звертаємося до водіїв – будьте уважними та не перешкоджайте роботі дорожньої техніки», - зазначили в ОВА.

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Теги: дороги, Волинь
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