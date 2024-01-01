Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом

Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом
Лучанина Руслана Макарчука, який 8 січня 2023 року поліг у боях поблизу Бахмута, посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це у фейсбуці повідомив депутат Волинської облради Іван Мирка.

Указом Президента України нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня Руслана Макарчука. Сьогодні, 8 січня, минає рік, як він загинув під Бахмутом.
Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом

«Минає потроху третій десяток, як ми закінчили 4 школу. Все минає. Не минає тільки туга за нашими близькими і рідними, що покинули цей прекресний світ. Душі гарячих линуть до неба першіше за всіх», - зазначив Іван Мирка.

Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом
Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом
Посмертно нагородили лучанина, який рік тому загинув під Бахмутом


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Теги: загиблі, війна
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