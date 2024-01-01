Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині
Сьогодні, 13:53
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у селі Воля-Висоцька Львівського району, травмувалися четверо волинян.
Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 січня близько 12.00 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Воля-Висоцька Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Форд», яким керував 19-річний житель міста Нововолинськ Волинської області та «Опель Вектра» під керуванням мешканця Львівщини віком 38 років.
Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись семеро осіб: четверо мешканців Волинської області віком від 19 до 58 років та троє мешканців Львівщини – діти віком 7, 10 та 11 років.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 січня близько 12.00 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Воля-Висоцька Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Форд», яким керував 19-річний житель міста Нововолинськ Волинської області та «Опель Вектра» під керуванням мешканця Львівщини віком 38 років.
Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись семеро осіб: четверо мешканців Волинської області віком від 19 до 58 років та троє мешканців Львівщини – діти віком 7, 10 та 11 років.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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