Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині

Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у селі Воля-Висоцька Львівського району, травмувалися четверо волинян.

Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 січня близько 12.00 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Воля-Висоцька Львівського району.
Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Форд», яким керував 19-річний житель міста Нововолинськ Волинської області та «Опель Вектра» під керуванням мешканця Львівщини віком 38 років.
Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині

Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись семеро осіб: четверо мешканців Волинської області віком від 19 до 58 років та троє мешканців Львівщини – діти віком 7, 10 та 11 років.
Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Теги: ДТП, Волинь
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