У росії відновили загони «СМЕРШ», − розвідка Британії

У росії відновили загони «СМЕРШ», − розвідка Британії
Російські політики наприкінці 2023 року заявляли про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ", а на початку січня у відкритих джерелах уже з'явилися фото оперативників, які носили такі нашивки, повідомляє Британська розвідка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 січня.

Розвідники нагадують, що назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Цей підрозділ заснував диктатор СРСР Йосип Сталін. Він існував у 1941-1946 роках.

Повідомляється, що наразі неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

Однак розвідка наголошує, що це є ще одним прикладом того, як "російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз в рф".

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Теги: Росія, Україна, війна
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