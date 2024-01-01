Мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів: загинув 23-річний український льотчик

Мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів: загинув 23-річний український льотчик
Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський.

Про це повідомляє"Армія TV".

"Напевно, ви бачили ці відео від українського пілота МіГ-29 blue helmet, які він регулярно публікував у своїх соцмережах. Його справжнє ім'я Владислав Залістовський і, на жаль, він загинув під час виконання бойового завдання.

Пілоту Залістовському було усього 23 роки. Він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів", - йдеться в повідомленні.

Як пише Суспільне, його загибель підтвердив також побратим Владислава Залістовського.

"Ми втратили не просто пілота, а й надійного побратима, друга, сина та просто чудову та яскраву людину Владислава! Він був одним з тих, з ким я б виконав будь-яке завдання з впевненістю, що він мене не залишить у важкій ситуації, що було і по військовій справі, і по життю в цілому! Владислав загинув, захищаючи наше небо, хоча йому було всього лиш 23. Тільки вдумайтеся в цю цифру 23 роки, а він був пілотом бойового літака МіГ-29 і мав на своєму рахунку вже десятки бойових вильотів. Я схиляю голову перед ним і віддаю шану, як справжньому бойовому пілоту, який загинув, захищаючи Україну!", — написав в Instagram побратим з ніком Air Fighter.
Мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів: загинув 23-річний український льотчик

"Я ніколи не думала, що на моїй сторінці буде подібний пост. Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком у світі. І не тільки в моєму. Мені так багато твоїх знайомих кажуть, що ти — найкращий. Тебе справді всі дуже люблять! Тобі було всього 23… Але чомусь небо забирає кращих. Вічного тобі польоту, мій янголе", — написала в Instagram дівчина Владислава Залістовського Євгенія Нестеренко.

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Теги: Льотчик, Україна
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