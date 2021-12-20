На Волині 19-річний водій злетів у кювет: постраждала 50-річна пасажирка

За минулу добу на Волині трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з травмованими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварії сталися у Луцькому на Ковельському районах. Троє осіб отримали травми внаслідок ДТП.У неділю, 7 січня, близько 8 ранку, між селами Залізці та Умова 44-річна водійка Fiat не впоралась із керуванням та з'їхала у кювет. Внаслідок цього - пасажирки легковика, 43-річна та 60-річна волинянки, отримали тілесні ушкодження, їх обох госпіталізували.Цього ж дня, близько 9 години, 19-річний водій Seat по автодорозі «М-07» «Київ-Ковель-Ягодин» не врахував дорожню обстановку й також злетів у кювет. У аварії травмувалася 50-річна пасажирка транспортного засобу, після надання медичної допомоги у лікарні її відпустили додому.З місць подій вилучили автомобілі. Водій легковиків були тверезі.За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим. У рамках розслідувань буде встановлено усі обставини аварій.