18 волинських підприємців мають шанс отримати 800 000 грн у програмі від Дія.Бізнес





Саме цей сектор є основою української економіки, тому в складних сучасних реаліях важливо створювати додаткові можливості і заохочення для його розвитку.



Для участі у програмі «Власне» загалом відібрали майже 900 учасників, серед них — 18 із Луцька. Зокрема, одна із засновниць крафтового бренду здорової їжі GoodMoodFood Діана Познякевич; власниця майстерні із пошиття військового спорядження Оксана Макарова, яка переїхала із Маріуполя і планує відкрити арт-студію; Оксана Рижкова — керівниця фірми «Пастернак», що спеціалізується на переробці органічних відходів; підприємець Олександр Левчук, що надає послуги агродронів-обприскувачів та інші.



Після роботи із експертами-менторами учасники пройдуть тестування та пітчинг — захист своїх бізнес-ідей. 30 переможців отримають по 100 000 грн, а найкращий проєкт — 800 000 грн.



Довідково. «Власне» — це національна акселераційна програма, спрямована на розвиток стартапів і малих підприємств. Основною метою акселератора є допомога власникам бізнесу щодо залучення нових клієнтів та інвесторів. Програму реалізовує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard та ПриватБанк.



Програма «Власне» має три рівні підтримки: освітню, менторську та фінансову.



Освітня частина програми уже відбулась в онлайн-форматі. Спікерами виступили провідні фахівці із різних сфер: ресторатор Євген Клопотенко, директорка з розвитку бізнесу kmbs Олена Мальцева, сертифікована у США консультантка із сервісу Анастасія Владичинська, менторка з цифрових трансформацій та керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Олеся Залуська, директорка національної мережі магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана» Алла Теліга та ін.



У Луцьку учасники протягом двох місяців працюватимуть із менторами в оффлайн-форматі. Завдання цього етапу — навчитись шукати практичне застосування отриманим знанням. Робота відбуватиметься у форматі майстермайндів — групового пошуку відповідей, обміну ідеями, генерації рішень.



Серед менторів:

- експертка у сфері маркетингу та комунікацій Ірина Новосад,

- директор з маркетингу креативної агенції PaRtyzan Микола Жичук,

- сертифікований бізнес-тренер із 23-річним досвідом у продажах Михайло Зданевич,

- керівниця центру бухгалтерії та фінансів Consulting Center Ольга Іванків,

- засновник майстерні шкіряних виробів INCARNE, має 10-річний досвід продажів на платформі продажів унікальних товарів Etsy Андрій Васильєв,

- сертифікована аудиторка і засновниця аудиторської фірми «Баланс Профіт» Людмила Штогрина,

- керівниця West Auto Hub Юлія Риковська,

- ІТ-підприємець, магістр компʼютерних наук, магістр психології та учасник львівського Клубу молодих підприємців Станіслав Ревко,

- музикант та експерт у розвитку голосу Олексій Сдобін.



Під час наступного етапу — Pitch Days учасники презентують свої бізнес-концепції, а спеціально залучені незалежні експерти оберуть більш ніж 30 переможців, які отримають фінансову підтримку в розмірі 100 000 грн кожен. На основі рейтингу 10 найбільш вдалих проєктів матимуть змогу позмагатися за звання суперфіналіста та отримати 800 000 грн. Кошти можна буде направити на розробку продуктів, проведення маркетингових досліджень, встановлення нового обладнання та інших потрібних інвестицій для розвитку бізнесу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках національної акселераційної програми «Власне» у луцькому центрі Дія.Бізнес стартують практичні заняття для бізнесменів-початківців та власників малого бізнесу.Саме цей сектор є основою української економіки, тому в складних сучасних реаліях важливо створювати додаткові можливості і заохочення для його розвитку.Для участі у програмі «Власне» загалом відібрали майже 900 учасників, серед них — 18 із Луцька. Зокрема, одна із засновниць крафтового бренду здорової їжі GoodMoodFood; власниця майстерні із пошиття військового спорядження, яка переїхала із Маріуполя і планує відкрити арт-студію;— керівниця фірми «Пастернак», що спеціалізується на переробці органічних відходів; підприємець, що надає послуги агродронів-обприскувачів та інші.Після роботи із експертами-менторами учасники пройдуть тестування та пітчинг — захист своїх бізнес-ідей. 30 переможців отримають по 100 000 грн, а найкращий проєкт — 800 000 грн.«Власне» — це національна акселераційна програма, спрямована на розвиток стартапів і малих підприємств. Основною метою акселератора є допомога власникам бізнесу щодо залучення нових клієнтів та інвесторів. Програму реалізовує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard та ПриватБанк.Програма «Власне» має три рівні підтримки: освітню, менторську та фінансову.програми уже відбулась в онлайн-форматі. Спікерами виступили провідні фахівці із різних сфер: ресторатор, директорка з розвитку бізнесу kmbs, сертифікована у США консультантка із сервісу, менторка з цифрових трансформацій та керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», директорка національної мережі магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана»та ін.У Луцьку учасники протягом двох місяцівв оффлайн-форматі. Завдання цього етапу — навчитись шукати практичне застосування отриманим знанням. Робота відбуватиметься у форматі майстермайндів — групового пошуку відповідей, обміну ідеями, генерації рішень.Серед менторів:- експертка у сфері маркетингу та комунікацій- директор з маркетингу креативної агенції PaRtyzan- сертифікований бізнес-тренер із 23-річним досвідом у продажах- керівниця центру бухгалтерії та фінансів Consulting Center- засновник майстерні шкіряних виробів INCARNE, має 10-річний досвід продажів на платформі продажів унікальних товарів Etsy- сертифікована аудиторка і засновниця аудиторської фірми «Баланс Профіт»- керівниця West Auto Hub- ІТ-підприємець, магістр компʼютерних наук, магістр психології та учасник львівського Клубу молодих підприємців- музикант та експерт у розвитку голосуПід час наступного етапу —учасники презентують свої бізнес-концепції, а спеціально залучені незалежні експерти оберуть більш ніж 30 переможців, які отримають фінансову підтримку в розмірі 100 000 грн кожен. На основі рейтингу 10 найбільш вдалих проєктів матимуть змогу позмагатися за звання суперфіналіста та отримати 800 000 грн. Кошти можна буде направити на розробку продуктів, проведення маркетингових досліджень, встановлення нового обладнання та інших потрібних інвестицій для розвитку бізнесу.

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