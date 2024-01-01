У Луцьку завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника

Віталієм Майсузенком.



Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.



У вівторок, 9 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Майсузенка Віталія Валентиновича (03.09.1980 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.



Поховають Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцька завтра, 9 січня, прощатимуться із загиблим краянином, військовослужбовцем ЗСУПро це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.У вівторок, 9 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Майсузенка Віталія Валентиновича (03.09.1980 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.Поховають Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді.

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