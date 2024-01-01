У Луцьку завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника
Сьогодні, 12:23
Мешканці Луцька завтра, 9 січня, прощатимуться із загиблим краянином, військовослужбовцем ЗСУ Віталієм Майсузенком.
Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.
У вівторок, 9 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Майсузенка Віталія Валентиновича (03.09.1980 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
Поховають Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.
У вівторок, 9 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Майсузенка Віталія Валентиновича (03.09.1980 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
Поховають Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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