У Луцьку завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника

У Луцьку завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника
Мешканці Луцька завтра, 9 січня, прощатимуться із загиблим краянином, військовослужбовцем ЗСУ Віталієм Майсузенком.

Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.

У вівторок, 9 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Майсузенка Віталія Валентиновича (03.09.1980 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Поховають Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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