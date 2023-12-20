На Заході країни захисники знищили 10 російських ракет





Про це



"Вранці ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС, які вийшли на рубежі пуску і запустили крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555.



Основний напрямок удару – Хмельницька область!" - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 10 крилатих ракет ворога знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» по маршруту їх руху.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Заході країни українські воїни знищили 10 ворожих ракет.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід"."Вранці ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС, які вийшли на рубежі пуску і запустили крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555.!" - йдеться у повідомленні.Зазначається, що 10 крилатих ракет ворога знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» по маршруту їх руху.До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи.

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