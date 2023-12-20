На Заході країни захисники знищили 10 російських ракет

На Заході країни захисники знищили 10 російських ракет
На Заході країни українські воїни знищили 10 ворожих ракет.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід".

"Вранці ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС, які вийшли на рубежі пуску і запустили крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555.

Основний напрямок удару – Хмельницька область!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 крилатих ракет ворога знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» по маршруту їх руху.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи.

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Теги: ракети, захід
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