Снігопад на Волині: дороги продовжують сьогодні розчищати 35 спецмашин. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Упродовж вчорашнього дня, 7 січня, під час снігопаду 42 одиниці спецтехніки безперестанно розчищали державні автошляхи, в подальшому обробляли їх протиожеледними матеріалами.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.
"Вночі і на ранок 8 січня роботу продовжувало 35 машин і механізмів.
Безперешкодний проїзд автошляхами державного значення забезпечено, перебоїв в русі не зафіксовано.
Погода нормалізувалась, упродовж сьогоднішнього дня продовжимо ліквідовувати наслідки снігопаду. Снігоприбиральна техніка та дорожні бригади підрядних підприємств розчищатимуть проїзд, а також заїзні кишені, посадкові майданчики, перехідно-швидкісні смуги та місця розвороту", - йдеться в повідомленні.
Водіїв просять бути обачними за кермо і не створювати перепон для роботи дорожньої спецтехніки.
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Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.
"Вночі і на ранок 8 січня роботу продовжувало 35 машин і механізмів.
Безперешкодний проїзд автошляхами державного значення забезпечено, перебоїв в русі не зафіксовано.
Погода нормалізувалась, упродовж сьогоднішнього дня продовжимо ліквідовувати наслідки снігопаду. Снігоприбиральна техніка та дорожні бригади підрядних підприємств розчищатимуть проїзд, а також заїзні кишені, посадкові майданчики, перехідно-швидкісні смуги та місця розвороту", - йдеться в повідомленні.
Водіїв просять бути обачними за кермо і не створювати перепон для роботи дорожньої спецтехніки.
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