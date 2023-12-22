Снігопад на Волині: дороги продовжують сьогодні розчищати 35 спецмашин. ВІДЕО

Снігопад на Волині: дороги продовжують сьогодні розчищати 35 спецмашин. ВІДЕО
Упродовж вчорашнього дня, 7 січня, під час снігопаду 42 одиниці спецтехніки безперестанно розчищали державні автошляхи, в подальшому обробляли їх протиожеледними матеріалами.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.

"Вночі і на ранок 8 січня роботу продовжувало 35 машин і механізмів.

Безперешкодний проїзд автошляхами державного значення забезпечено, перебоїв в русі не зафіксовано.

Погода нормалізувалась, упродовж сьогоднішнього дня продовжимо ліквідовувати наслідки снігопаду. Снігоприбиральна техніка та дорожні бригади підрядних підприємств розчищатимуть проїзд, а також заїзні кишені, посадкові майданчики, перехідно-швидкісні смуги та місця розвороту", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять бути обачними за кермо і не створювати перепон для роботи дорожньої спецтехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Снігопад на Волині: дороги продовжують сьогодні розчищати 35 спецмашин. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
На Заході країни захисники знищили 10 російських ракет
Сьогодні, 11:46
Ракетна атака росії на Хмельниччину: двоє загиблих
Сьогодні, 11:24
Війна обірвала життя Героя Віталія Майсузенка з Луцька
Сьогодні, 11:22
На війні загинув поет з Рівного Максим Кривцов
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
Негода на Волині: дорожники чистять шляхи від снігу Негода на Волині: дорожники чистять шляхи від снігу
07 січень, 11:47
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
22 грудень, 2023, 05:28
Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги
22 липень, 2023, 12:05
На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме На Волині від завтра відновлюють роботу камери автофіксації порушень ПДР: де саме
27 квітень, 2023, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Снігопад на Волині: дороги продовжують сьогодні розчищати 35 спецмашин. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
 0
На Заході країни захисники знищили 10 російських ракет
Сьогодні, 11:46
 0
Ракетна атака росії на Хмельниччину: двоє загиблих
Сьогодні, 11:24
 0
Війна обірвала життя Героя Віталія Майсузенка з Луцька
Сьогодні, 11:22
 0
На війні загинув поет з Рівного Максим Кривцов
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8