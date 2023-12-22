Снігопад на Волині: дороги продовжують сьогодні розчищати 35 спецмашин. ВІДЕО





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"Вночі і на ранок 8 січня роботу продовжувало 35 машин і механізмів.



Безперешкодний проїзд автошляхами державного значення забезпечено, перебоїв в русі не зафіксовано.



Погода нормалізувалась, упродовж сьогоднішнього дня продовжимо ліквідовувати наслідки снігопаду. Снігоприбиральна техніка та дорожні бригади підрядних підприємств розчищатимуть проїзд, а також заїзні кишені, посадкові майданчики, перехідно-швидкісні смуги та місця розвороту", - йдеться в повідомленні.



Водіїв просять бути обачними за кермо і не створювати перепон для роботи дорожньої спецтехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж вчорашнього дня, 7 січня, під час снігопаду 42 одиниці спецтехніки безперестанно розчищали державні автошляхи, в подальшому обробляли їх протиожеледними матеріалами.Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області."Вночі і на ранок 8 січня роботу продовжувало 35 машин і механізмів.Безперешкодний проїзд автошляхами державного значення забезпечено, перебоїв в русі не зафіксовано.Погода нормалізувалась, упродовж сьогоднішнього дня продовжимо ліквідовувати наслідки снігопаду. Снігоприбиральна техніка та дорожні бригади підрядних підприємств розчищатимуть проїзд, а також заїзні кишені, посадкові майданчики, перехідно-швидкісні смуги та місця розвороту", - йдеться в повідомленні.Водіїв просять бути обачними за кермо і не створювати перепон для роботи дорожньої спецтехніки.

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