Вранці росія випустила 59 ракет і безпілотників, – Залужний

Вранці росія випустила 59 ракет і безпілотників, – Залужний
У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Про це повідомив Головнокомандувач Валерій Залужний.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

- 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);

- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;

- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

У підсумку, захисниками неба знищено:

- 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;

- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розповіла про страти у СІЗО Маріуполя
Сьогодні, 12:53
18 волинських підприємців мають шанс отримати 800 000 грн у програмі від Дія.Бізнес
Сьогодні, 12:38
Вранці росія випустила 59 ракет і безпілотників, – Залужний
Сьогодні, 12:26
У Луцьку завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника
Сьогодні, 12:23
Снігопад на Волині: дороги продовжують сьогодні розчищати 35 спецмашин. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Через удар росії – на Дніпропетровщині 25 постраждалих, одна людина загинула Через удар росії – на Дніпропетровщині 25 постраждалих, одна людина загинула
Сьогодні, 10:00
Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів Захисники за добу знищили ще 440 російських окупантів
Сьогодні, 09:40
На Хмельниччині під час масованої атаки пролунало щонайменше шість вибухів, – ОВА На Хмельниччині під час масованої атаки пролунало щонайменше шість вибухів, – ОВА
Сьогодні, 09:10
Окупанти вдарили по Запоріжжю різними типами ракет Окупанти вдарили по Запоріжжю різними типами ракет
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Четверо волинян постраждали в аварії на Львівщині
Сьогодні, 13:53
 0
Мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів: загинув 23-річний український льотчик
Сьогодні, 13:38
 0
Ухилянт на Волині отримав три роки в’язниці
Сьогодні, 13:11
 0
На Волині 19-річний водій злетів у кювет: постраждала 50-річна пасажирка
Сьогодні, 13:05
 0
Поліція розповіла про страти у СІЗО Маріуполя
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8