Вранці росія випустила 59 ракет і безпілотників, – Залужний
Сьогодні, 12:26
У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.
Про це повідомив Головнокомандувач Валерій Залужний.
Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:
- 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);
- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);
- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).
Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти", - йдеться в повідомленні.
Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
У підсумку, захисниками неба знищено:
- 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;
- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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Про це повідомив Головнокомандувач Валерій Залужний.
Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:
- 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);
- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);
- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).
Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти", - йдеться в повідомленні.
Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
У підсумку, захисниками неба знищено:
- 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;
- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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