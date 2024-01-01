Вранці росія випустила 59 ракет і безпілотників, – Залужний





Про це Валерій Залужний.



Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:



- 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;



- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;



- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);



- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);



- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;



- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;



- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).



Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти", - йдеться в повідомленні.



Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.



У підсумку, захисниками неба знищено:



- 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;



- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.Про це повідомив Головнокомандувач- 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти", - йдеться в повідомленні.Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій таУ підсумку, захисниками неба знищено:- 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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