Поліція розповіла про страти у СІЗО Маріуполя

Слідчі Нацполіції оголосили підозри у держзраді дев'ятьом посадовцям, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.За даними слідства, співробітники слідчого ізолятору зрадили Присягу і добровільно погодилися співпрацювати з окупаційною владою рф.Всі вони — громадяни України. Деякі з нихцілими сімʼями. Так, серед підозрюваних — чоловік, дружина та її брат, а також мама й донька.У березні 2022 року 74 чинні працівники впустили на територію ізолятора бойовиків батальйону «Сомалі» - незаконного збройного угруповання, які заволоділи зброєю, що там зберігалась і випустили шістьох затриманих.На момент захоплення в слідчому ізоляторі утримувалось 345 осіб. Для придушення їх бунту через відсутність харчування, водопостачання та порушення термінів тримання під вартою, «сомалійці» за сприяння працівників СІЗО закидали камери найактивніших бунтарів гранатами та показово розстріляли так званого «смотрящого», який керував протестом.Це лише перша серія підозр, які слідчі Нацполіції оголосили працівникам окупованого Маріупольського СІЗО.