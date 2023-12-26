Ухилянт на Волині отримав три роки в’язниці
Сьогодні, 13:11
За ухилення від призову за мобілізацією мешканця Волині засудили до трьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 24-річного жителя села Самари-Оріхові Ковельського району винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 3 серпня 2023 року отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ, проте без поважних причин не з’явився на пункт збору.
Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 24-річного жителя села Самари-Оріхові Ковельського району винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 3 серпня 2023 року отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ, проте без поважних причин не з’явився на пункт збору.
Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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