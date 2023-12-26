СБУ затримала в Полтаві зрадника-«журналіста»

СБУ затримала в Полтаві зрадника-«журналіста»
Працівники СБУ затримали у Полтаві «політексперта»-зрадника, який готував замовні статті для російських інтернет-видань.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки рф, який проводив інформаційні диверсії проти України.

За вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань «одна родіна» та «фонд стратегічної культури».

Ці інформресурси функціонують як міжнародні рупори кремля для поширення ворожої пропаганди на західні країни.

Встановлено, що затриманий СБУ фігурант підготував серію публікацій, в яких «відбілював» повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України.
СБУ затримала в Полтаві зрадника-«журналіста»

Зокрема, мова йде про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві.

У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави.

Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

За проведення інформаційно-підривної діяльності проти України зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець Полтави, ідеологічний прихильник рашизму, який підтримував збройну агресію рф.
СБУ затримала в Полтаві зрадника-«журналіста»

Крім того, він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою «російська громада Полтавщини».

Таким чином він потрапив у поле зору російської розвідки, яка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
•⁠ ⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: зрадники, СБУ
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