У боях на Запоріжжі загинув волинянин Василь Карп’юк
Сьогодні, 14:24
До Копачівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні військовослужбовця Василя Карп’юка.
Про це у фейсбуці пише Наш край медіа старосту Галину Микитюк.
«Війна продовжує безпощадно забирати життя молодих, хоробрих синів України», - йдеться у повідомленні.
З передової сповістили про загибель воїна, жителя села Залісці – Карп'юка Василя Миколайовича 1987 року народження.
Життя солдата трагічно обірвалося у Запорізькій області сьогодні, 5 січня.
«Невимовний біль і смуток огортає душі всіх жителів нашої громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним людям Героя. Нехай у тяжкі часи відчаю, скорботи з вами буде Господня опіка. Вічна і світла пам'ять Захиснику української держави, який заради рідної країни , заради нас з вами віддав найцінніше - життя. Низький уклін, честь і Слава Герою», - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.
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Про це у фейсбуці пише Наш край медіа старосту Галину Микитюк.
«Війна продовжує безпощадно забирати життя молодих, хоробрих синів України», - йдеться у повідомленні.
З передової сповістили про загибель воїна, жителя села Залісці – Карп'юка Василя Миколайовича 1987 року народження.
Життя солдата трагічно обірвалося у Запорізькій області сьогодні, 5 січня.
«Невимовний біль і смуток огортає душі всіх жителів нашої громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним людям Героя. Нехай у тяжкі часи відчаю, скорботи з вами буде Господня опіка. Вічна і світла пам'ять Захиснику української держави, який заради рідної країни , заради нас з вами віддав найцінніше - життя. Низький уклін, честь і Слава Герою», - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.
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