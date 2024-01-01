У боях на Запоріжжі загинув волинянин Василь Карп’юк

До Копачівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні військовослужбовцяПро це у фейсбуці пише Наш край медіа старосту«Війна продовжує безпощадно забирати життя молодих, хоробрих синів України», - йдеться у повідомленні.З передової сповістили про загибель воїна, жителя села Залісці – Карп'юка Василя Миколайовича 1987 року народження.Життя солдата трагічно обірвалося у Запорізькій області сьогодні, 5 січня.«Невимовний біль і смуток огортає душі всіх жителів нашої громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним людям Героя. Нехай у тяжкі часи відчаю, скорботи з вами буде Господня опіка. Вічна і світла пам'ять Захиснику української держави, який заради рідної країни , заради нас з вами віддав найцінніше - життя. Низький уклін, честь і Слава Герою», - йдеться у повідомленні.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.