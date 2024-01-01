У боях на Запоріжжі загинув волинянин Василь Карп’юк

У боях на Запоріжжі загинув волинянин Василь Карп’юк
До Копачівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні військовослужбовця Василя Карп’юка.

Про це у фейсбуці пише Наш край медіа старосту Галину Микитюк.

«Війна продовжує безпощадно забирати життя молодих, хоробрих синів України», - йдеться у повідомленні.

З передової сповістили про загибель воїна, жителя села Залісці – Карп'юка Василя Миколайовича 1987 року народження.

Життя солдата трагічно обірвалося у Запорізькій області сьогодні, 5 січня.

«Невимовний біль і смуток огортає душі всіх жителів нашої громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним людям Героя. Нехай у тяжкі часи відчаю, скорботи з вами буде Господня опіка. Вічна і світла пам'ять Захиснику української держави, який заради рідної країни , заради нас з вами віддав найцінніше - життя. Низький уклін, честь і Слава Герою», - йдеться у повідомленні.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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