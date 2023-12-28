«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Сьогодні, 14:55
На виїзді з Луцька водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів посеред дороги в дощ, а потім ще тричі повертався та сигналив. Усе – через зауваження їхати повільніше та дивну, на думку пасажирів, поведінку таксиста.
Стався інцидент у четвер, 4 січня, ввечері на виїзді з Луцька, на вулиці Львівська.
Пані Катерина розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost, що 4 січня, після 17-ої години, її донька разом із хлопцем викликали через мобільний додаток таксі служби Bolt до ЦУМу. Авто Renault Logan із номерними знаками АС 5319 НК, ім’я водія, вказане у додатку, - Денис.
«Вони ще чекали те таксі довго, хвилин 20, я підсіла до них на вулиці Данила Галицького і ми разом мали їхати за місто. Донька ще розповідала, що було дуже схоже на те, що водій погано знає вулиці Луцька, бо від ЦУМу на Данила Галицького їхав зовсім не тією дорогою: через проспект Волі, за педколеджем з’їхав на Глушець і тільки тоді втрапив на Данила Галицького. Хлопець доньки ще перепитав у нього: «Ви що права недавно отримали?», а водій відповів: «Я права купив давно, але на механіці їздити не вмію»… Коли я вже сіла до них в таксі, то ми їхали зі швидкістю кілометрів 70, але таксист то гальмував різко, то газував… Нам треба було триматися в салоні. А то ж йшов дощ, видимість погана, час пік, машин багато», - розповіла Катерина.
У такому некомфортному темпі їзди пасажири витримали до вулиці Львівська та зробили зауваження водієві, щоб їхав повільніше.
«На наше зауваження таксист сказав, чи ми будемо йому доплачувати за те, що він повільніше їхатиме. Я йому відповіла, чи буде він нам доплачувати, якщо ми втрапимо в аварію, чи він кудись в’їде… Ми якраз проїхали заправку UPG на Львівській і він різко загальмував, щоб ми виходили. Ми вийшли на той дощ, в болото… Водій ще вискочив з авто, почав стрибати біля нас з словами: «Чого ви бахкаєте дверима, чого ви б’єте машину?!». Водій поводився дивно, неадекватно я б сказала», - зауважила пасажирка.
Те, що водій таксі не має недостатньо навичок водіння свідчило й те, що, зі слів Катерини, машина глохла ще 4 рази, перш ніж він її завів та поїхав, залишивши пасажирів край дороги.
«Він ще вертався тричі, круги намотував, сигналив нам, дивився, чи ми там стоїмо…», - обурливо каже пані Катерина.
Пасажири викликали поліцію, але прочекавши 15 хвилин, змокли, поліції не було видно, тож вирішили йти на зупинку громадського транспорту, де вже дочекалися потрібної маршрутки.
«Нам з поліції ніхто не передзвонив, а оскільки ми під час виклику надали їм усю інформацію про авто, то думали, що поліцейські вже далі самі розберуться з тим водієм», - розповіла пасажирка.
Чому не приїхала поліція, Інформаційне агентство ВолинPost з’ясувало у секторі комунікацій ГУ Національної поліції у Волинській області. Кажуть, що коли наряд прибув на місце виклику, там уже нікого не було, але поліцейські розпочали перевірку.
«Учора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення, що по вулиці Львівській у Луцьку водій таксі некоректно себе поводить та порушує ПДР. Водій рухається у напрямку Гіркої Полонки. На місце був направлений наряд ГРПП Луцького відділення поліції. При прибутті на місце події та обстеження території, транспортного засобу не виявили. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушенні та інші події. Матеріали скерованні в УПП м. Луцька. Триває перевірка», - повідомили у секторій комунікацій поліції області.
З’ясувати, чому працювати на таксі допускають водіїв без навичок водіння та ще із неадекватною поведінкою, у службі таксі Bolt виявилось не так просто.
Вказаний в інтернеті телефон гарячої лінії з’єднує із оператором центрального офісу. Оператор Ірина чемно повідомила, що передасть звернення до луцького офісу та редакції перетелефонують, однак до моменту виходу статті, цього не сталося.
Чат-бот у додатку Bolt теж запевнив, що скаргу на некоректну поведінку водія передав відповідальній команді для подальшого розгляду. Але яким чином у службі таксі відреагують - невідомо.
Головне фото - ілюстративне.
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Стався інцидент у четвер, 4 січня, ввечері на виїзді з Луцька, на вулиці Львівська.
Пані Катерина розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost, що 4 січня, після 17-ої години, її донька разом із хлопцем викликали через мобільний додаток таксі служби Bolt до ЦУМу. Авто Renault Logan із номерними знаками АС 5319 НК, ім’я водія, вказане у додатку, - Денис.
«Вони ще чекали те таксі довго, хвилин 20, я підсіла до них на вулиці Данила Галицького і ми разом мали їхати за місто. Донька ще розповідала, що було дуже схоже на те, що водій погано знає вулиці Луцька, бо від ЦУМу на Данила Галицького їхав зовсім не тією дорогою: через проспект Волі, за педколеджем з’їхав на Глушець і тільки тоді втрапив на Данила Галицького. Хлопець доньки ще перепитав у нього: «Ви що права недавно отримали?», а водій відповів: «Я права купив давно, але на механіці їздити не вмію»… Коли я вже сіла до них в таксі, то ми їхали зі швидкістю кілометрів 70, але таксист то гальмував різко, то газував… Нам треба було триматися в салоні. А то ж йшов дощ, видимість погана, час пік, машин багато», - розповіла Катерина.
У такому некомфортному темпі їзди пасажири витримали до вулиці Львівська та зробили зауваження водієві, щоб їхав повільніше.
«На наше зауваження таксист сказав, чи ми будемо йому доплачувати за те, що він повільніше їхатиме. Я йому відповіла, чи буде він нам доплачувати, якщо ми втрапимо в аварію, чи він кудись в’їде… Ми якраз проїхали заправку UPG на Львівській і він різко загальмував, щоб ми виходили. Ми вийшли на той дощ, в болото… Водій ще вискочив з авто, почав стрибати біля нас з словами: «Чого ви бахкаєте дверима, чого ви б’єте машину?!». Водій поводився дивно, неадекватно я б сказала», - зауважила пасажирка.
Те, що водій таксі не має недостатньо навичок водіння свідчило й те, що, зі слів Катерини, машина глохла ще 4 рази, перш ніж він її завів та поїхав, залишивши пасажирів край дороги.
«Він ще вертався тричі, круги намотував, сигналив нам, дивився, чи ми там стоїмо…», - обурливо каже пані Катерина.
Пасажири викликали поліцію, але прочекавши 15 хвилин, змокли, поліції не було видно, тож вирішили йти на зупинку громадського транспорту, де вже дочекалися потрібної маршрутки.
«Нам з поліції ніхто не передзвонив, а оскільки ми під час виклику надали їм усю інформацію про авто, то думали, що поліцейські вже далі самі розберуться з тим водієм», - розповіла пасажирка.
Чому не приїхала поліція, Інформаційне агентство ВолинPost з’ясувало у секторі комунікацій ГУ Національної поліції у Волинській області. Кажуть, що коли наряд прибув на місце виклику, там уже нікого не було, але поліцейські розпочали перевірку.
«Учора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення, що по вулиці Львівській у Луцьку водій таксі некоректно себе поводить та порушує ПДР. Водій рухається у напрямку Гіркої Полонки. На місце був направлений наряд ГРПП Луцького відділення поліції. При прибутті на місце події та обстеження території, транспортного засобу не виявили. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушенні та інші події. Матеріали скерованні в УПП м. Луцька. Триває перевірка», - повідомили у секторій комунікацій поліції області.
З’ясувати, чому працювати на таксі допускають водіїв без навичок водіння та ще із неадекватною поведінкою, у службі таксі Bolt виявилось не так просто.
Вказаний в інтернеті телефон гарячої лінії з’єднує із оператором центрального офісу. Оператор Ірина чемно повідомила, що передасть звернення до луцького офісу та редакції перетелефонують, однак до моменту виходу статті, цього не сталося.
Чат-бот у додатку Bolt теж запевнив, що скаргу на некоректну поведінку водія передав відповідальній команді для подальшого розгляду. Але яким чином у службі таксі відреагують - невідомо.
Головне фото - ілюстративне.
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