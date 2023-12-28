«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги

На виїзді з Луцька водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів посеред дороги в дощ, а потім ще тричі повертався та сигналив. Усе – через зауваження їхати повільніше та дивну, на думку пасажирів, поведінку таксиста.Стався інцидент у четвер, 4 січня, ввечері на виїзді з Луцька, на вулиці Львівська.Панірозповіла, що 4 січня, після 17-ої години, її донька разом із хлопцем викликали через мобільний додаток таксі служби Bolt до ЦУМу. Авто Renault Logan із номерними знаками АС 5319 НК, ім’я водія, вказане у додатку, -, - розповіла Катерина.У такому некомфортному темпі їзди пасажири витримали до вулиці Львівська та зробили зауваження водієві, щоб їхав повільніше.- зауважила пасажирка.Те, що водій таксі не має недостатньо навичок водіння свідчило й те, що, зі слів Катерини, машина глохла ще 4 рази, перш ніж він її завів та поїхав, залишивши пасажирів край дороги., - обурливо каже пані Катерина.Пасажири викликали поліцію, але прочекавши 15 хвилин, змокли, поліції не було видно, тож вирішили йти на зупинку громадського транспорту, де вже дочекалися потрібної маршрутки.- розповіла пасажирка.Чому не приїхала поліція, Інформаційне агентство ВолинPost з’ясувало у секторі комунікацій ГУ Національної поліції у Волинській області. Кажуть, що коли наряд прибув на місце виклику, там уже нікого не було, але поліцейські розпочали перевірку.- повідомили у секторій комунікацій поліції області.З’ясувати, чому працювати на таксі допускають водіїв без навичок водіння та ще із неадекватною поведінкою, у службі таксі Bolt виявилось не так просто.Вказаний в інтернеті телефон гарячої лінії з’єднує із оператором центрального офісу. Операторчемно повідомила, що передасть звернення до луцького офісу та редакції перетелефонують, однак до моменту виходу статті, цього не сталося.Чат-бот у додатку Bolt теж запевнив, що скаргу на некоректну поведінку водія передав відповідальній команді для подальшого розгляду. Але яким чином у службі таксі відреагують - невідомо.