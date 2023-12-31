Повінь на Волині: ситуація тільки погіршується

підтопленням у північних районах на Волині продовжує залишатися складною.



Про це пише



Станом на 5 січня у північних районах області підтоплено 3 630 гектарів сільськогосподарських угідь. Через дощову погоду і сніг ситуація може погіршитися, каже заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.



Наразі найбільші підтоплення фіксують у Камінь-Каширському районі, де підтопило 2 800 гектарів та Ковельському, там у воді опинилися 830 гектарів сільгоспугідь.



У деяких громадах через підняття ґрунтових вод також почало підтоплювати присадибні ділянки.



"Ситуація з кожним днем погіршується, тому що постійно випадають нові опади", — зазначив Ростислав Кравчук.



Зі слів заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів, у попередні роки паводок на Волині розпочинався пізніше. Другий рік поспіль північ області потерпає від ранніх зимових паводків.



"Це в першу чергу наслідки кліматичних змін. Також у жовтні, листопаді і грудні на Волині випало понад норму у 1,8 разів опадів, дуже багато. Перші дні січня — на Любешівщині випала вже місячна норма опадів" — говорить посадовець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація ізна Волині продовжує залишатися складною.Про це пише Суспільне Станом на 5 січня у північних районах області підтоплено 3 630 гектарів сільськогосподарських угідь. Через дощову погоду і сніг ситуація може погіршитися, каже заступник начальника регіонального офісу водних ресурсівНаразі найбільші підтоплення фіксують у Камінь-Каширському районі, де підтопило 2 800 гектарів та Ковельському, там у воді опинилися 830 гектарів сільгоспугідь.У деяких громадах через підняття ґрунтових вод також почало підтоплювати присадибні ділянки."Ситуація з кожним днем погіршується, тому що постійно випадають нові опади", — зазначив Ростислав Кравчук.Зі слів заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів, у попередні роки паводок на Волині розпочинався пізніше. Другий рік поспіль північ області потерпає від ранніх зимових паводків."Це в першу чергу наслідки кліматичних змін. Також у жовтні, листопаді і грудні на Волині випало понад норму у 1,8 разів опадів, дуже багато. Перші дні січня — на Любешівщині випала вже місячна норма опадів" — говорить посадовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію