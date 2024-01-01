ОВА: на Волині очікують на погіршення погоди
Сьогодні, 15:01
За прогнозами синоптиків, в Україні та на Волині зокрема очікується погіршення погодних умов.
Як наслідок – можливі проблеми з електропостачанням, ускладнений дорожній рух, погіршення зв’язку. Окрім цього, враховуючи ситуацію в країні та неадекватність ворога, варто бути готовими до будь-якого сценарію, пише в телеграмі голова ОВА Юрій Погуляйко.
У зв’язку з цим він сьогодні, 5 січня, провів засідання Ради оборони області, під час якого узгодили план дій усіх відповідальних структур на випадок виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Акцентували увагу безперебійній роботі закладів соціальної сфери та критичної інфраструктури.
Також Погуляйко доручив забезпечити цілодобову роботу пунктів незламності. Там мають бути генератори, засоби обігріву, можливість підзарядити мобільні пристрої, доступ до інтернету, та інші необхідні речі.
«Наголошую керівникам громад, що належна робота пунктів незламності - це і ваша відповідальність теж. Нагадаю, на Волині діє 361 пункт незламності», - заявив глава ОВА.
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Як наслідок – можливі проблеми з електропостачанням, ускладнений дорожній рух, погіршення зв’язку. Окрім цього, враховуючи ситуацію в країні та неадекватність ворога, варто бути готовими до будь-якого сценарію, пише в телеграмі голова ОВА Юрій Погуляйко.
У зв’язку з цим він сьогодні, 5 січня, провів засідання Ради оборони області, під час якого узгодили план дій усіх відповідальних структур на випадок виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Акцентували увагу безперебійній роботі закладів соціальної сфери та критичної інфраструктури.
Також Погуляйко доручив забезпечити цілодобову роботу пунктів незламності. Там мають бути генератори, засоби обігріву, можливість підзарядити мобільні пристрої, доступ до інтернету, та інші необхідні речі.
«Наголошую керівникам громад, що належна робота пунктів незламності - це і ваша відповідальність теж. Нагадаю, на Волині діє 361 пункт незламності», - заявив глава ОВА.
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