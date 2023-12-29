У Києві посадовець намагався підкупити суддів за $150 тисяч

У Києві посадовець намагався підкупити суддів за $150 тисяч
Заступник голови Федерації профспілок отримав підозру ще в одному злочині – спробі дати хабар у 150 тисяч доларів, аби вийти з-під варти.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, заступник голови Федерації профспілок України, який є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні та наразі перебуває під вартою, вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду для прийняття ними рішення про зміну йому запобіжного заходу на більш м’який.

Для цього підозрюваний через довірену особу намагався передати суддям 150 тис доларів США за скасування ними ухвали про продовження строку тримання під вартою та зміну йому запобіжного заходу на нічний домашній арешт з електронним засобом контролю.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід - ДБР.

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Теги: хабар, Україна
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