Керівництво ДБР намагалися підкупити за $500 тисяч
Сьогодні, 15:59
Правоохоронці затримали громадянина, який намагався дати хабар обсягом 500 тисяч доларів керівництву ДБР.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано громадянина за підозрою у наданні неправомірної вигоди одному з керівників підрозділу ДБР (ч. 3 ст. 369 КК України).
За даними слідства, затриманий намагався підкупити одного із керівників Головного слідчого управління ДБР.
За 500 тис дол США він просив організувати повернення майна, яке знаходиться на території митного поста «Чайки» Київської митниці.
А 29 грудня 2023 року його затримано під час передачі цієї суми коштів.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
Досудове розслідування - Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано громадянина за підозрою у наданні неправомірної вигоди одному з керівників підрозділу ДБР (ч. 3 ст. 369 КК України).
За даними слідства, затриманий намагався підкупити одного із керівників Головного слідчого управління ДБР.
За 500 тис дол США він просив організувати повернення майна, яке знаходиться на території митного поста «Чайки» Київської митниці.
А 29 грудня 2023 року його затримано під час передачі цієї суми коштів.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
Досудове розслідування - Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.
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