Генштаб Польщі: наш повітряний простір порушила російська ракета

порушила російська ракета.



Про це інформує



Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета.



Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою стежив радар.



Видання із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.



Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряний простір Польщі сьогодні, 29 грудня, близько 07:00Про це інформує Polsat Начальник Генштабу Польщізаявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета.Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою стежив радар.Видання із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.

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