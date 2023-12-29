Генштаб Польщі: наш повітряний простір порушила російська ракета
Сьогодні, 16:17
Повітряний простір Польщі сьогодні, 29 грудня, близько 07:00 порушила російська ракета.
Про це інформує Polsat.
Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета.
Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою стежив радар.
Видання із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.
Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.
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Про це інформує Polsat.
Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета.
Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою стежив радар.
Видання із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.
Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.
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