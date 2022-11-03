«Пенсії надалі будуть виплачуватися вчасно», – Шмигаль

Денис Шмигаль пообіцяв своєчасну виплату пенсій. Індексація пенсійних виплат відбудеться у березні 2024 року.



Про це глава уряду заявив під час засідання уряду 29 грудня, пише



“Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація пенсій відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно”, — сказав Шмигаль.



Якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року українські пенсіонери та державні службовці можуть опинитися без виплат. Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.



Водночас міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги проблем із виплатою пенсій не повинно бути.



"Хочу заспокоїти пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, — це наші внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема нашими військовими", — сказала Жолнович.



Міністерка пояснила, що "оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах".



Напередодні стало відомо, що термін проходження ідентифікації пенсіонерами, які стали ВПО до повномасштабної війни, продовжено до 31 березня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Українипообіцяв своєчасну. Індексація пенсійних виплат відбудеться у березні 2024 року.Про це глава уряду заявив під час засідання уряду 29 грудня, пише Суспільне “Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація пенсій відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно”, — сказав Шмигаль.Якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року українські пенсіонери та державні службовці можуть опинитися без виплат. Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка економікиу коментарі Financial Times.Водночас міністерка соціальної політикизаявила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги проблем із виплатою пенсій не повинно бути."Хочу заспокоїти пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, — це наші внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема нашими військовими", — сказала Жолнович.Міністерка пояснила, що "оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах".Напередодні стало відомо, що термін проходження ідентифікації пенсіонерами, які стали ВПО до повномасштабної війни, продовжено до 31 березня 2024 року.

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