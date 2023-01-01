У Луцьку закупили допомогу для ЗСУ на 30 мільйонів





Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Зокрема до пакету допомоги від Луцької міськради увійшли:



- 40 квадрокоптерів DJI Mavic 3 FMB

- 36 квадрокоптерів DJI Mavic 3 T

- 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 E

- 9 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro

- 20 антидронових рушниць ANTIDRON KVS G6+

- 17 акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise

- дводіапазонний підсилювач сигналу для квадрокоптерів

- тепловізор HikMicro GRYPHON GQ35

- тепловізійна насадка на приціл AGM Rattler TC50-640

- 3 тепловізійні монокуляри AGM Taipan TM25-384

- 12 Starlink

- 3 зарядки Bandera Power 225 S

- 2 EcoFlow DELTA 2 Max

- 13 EcoFlow DELTA

- 6 наборів для розмінування EOД-1M

- комплект антени AVANGER Booster 2.4G/5.8G,

- 20 комплектів ALIENTECH DUO II DUO-2458SSD 2,4G/5,8G для пультів RCN1, PRO, SMART

- аптечний набір військового медика CAT 7



Все це прямує в наступні військові підрозділи:



- 100 ОБрТРО

- 53 батальйон 100 ОБрТРО

- 110 ОМБр

- 68 ОЄБр

- 2 ОСБ

- 417 ОСБ

- 95 ОМБр

- 118 ОМБр

- 63 ОМБр

- 16 ОМБ

- 132 ОРБ

- 21 ОМБр

- 81 ОАеМБр

- 32 РеАП

- 15 ОГШБ

- 116 ОМБр

- 10 ОГШБр

- 65 ОМБр

- 27 ОБ НГУ

- 92 ОШБр

- 5 ОШБр

- 24 ОМБр

- 87 ОАБ



Нагадаємо, до Ковеля вранці сьогодні, 29 грудня, прибула велика партія допомоги для воїнів - 210 FPV-дронів. Загальна вартість закупівлі – майже 2,8 мільйона гривень.

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