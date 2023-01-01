У Луцьку закупили допомогу для ЗСУ на 30 мільйонів
Сьогодні, 17:16
У Луцьку підготували новорічні подарунки для військових на суму понад 30 мільйонів гривень.
Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Зокрема до пакету допомоги від Луцької міськради увійшли:
- 40 квадрокоптерів DJI Mavic 3 FMB
- 36 квадрокоптерів DJI Mavic 3 T
- 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 E
- 9 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro
- 20 антидронових рушниць ANTIDRON KVS G6+
- 17 акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise
- дводіапазонний підсилювач сигналу для квадрокоптерів
- тепловізор HikMicro GRYPHON GQ35
- тепловізійна насадка на приціл AGM Rattler TC50-640
- 3 тепловізійні монокуляри AGM Taipan TM25-384
- 12 Starlink
- 3 зарядки Bandera Power 225 S
- 2 EcoFlow DELTA 2 Max
- 13 EcoFlow DELTA
- 6 наборів для розмінування EOД-1M
- комплект антени AVANGER Booster 2.4G/5.8G,
- 20 комплектів ALIENTECH DUO II DUO-2458SSD 2,4G/5,8G для пультів RCN1, PRO, SMART
- аптечний набір військового медика CAT 7
Все це прямує в наступні військові підрозділи:
- 100 ОБрТРО
- 53 батальйон 100 ОБрТРО
- 110 ОМБр
- 68 ОЄБр
- 2 ОСБ
- 417 ОСБ
- 95 ОМБр
- 118 ОМБр
- 63 ОМБр
- 16 ОМБ
- 132 ОРБ
- 21 ОМБр
- 81 ОАеМБр
- 32 РеАП
- 15 ОГШБ
- 116 ОМБр
- 10 ОГШБр
- 65 ОМБр
- 27 ОБ НГУ
- 92 ОШБр
- 5 ОШБр
- 24 ОМБр
- 87 ОАБ
Нагадаємо, до Ковеля вранці сьогодні, 29 грудня, прибула велика партія допомоги для воїнів - 210 FPV-дронів. Загальна вартість закупівлі – майже 2,8 мільйона гривень.
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Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Зокрема до пакету допомоги від Луцької міськради увійшли:
- 40 квадрокоптерів DJI Mavic 3 FMB
- 36 квадрокоптерів DJI Mavic 3 T
- 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 E
- 9 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro
- 20 антидронових рушниць ANTIDRON KVS G6+
- 17 акумуляторів DJI Mavic 3 Enterprise
- дводіапазонний підсилювач сигналу для квадрокоптерів
- тепловізор HikMicro GRYPHON GQ35
- тепловізійна насадка на приціл AGM Rattler TC50-640
- 3 тепловізійні монокуляри AGM Taipan TM25-384
- 12 Starlink
- 3 зарядки Bandera Power 225 S
- 2 EcoFlow DELTA 2 Max
- 13 EcoFlow DELTA
- 6 наборів для розмінування EOД-1M
- комплект антени AVANGER Booster 2.4G/5.8G,
- 20 комплектів ALIENTECH DUO II DUO-2458SSD 2,4G/5,8G для пультів RCN1, PRO, SMART
- аптечний набір військового медика CAT 7
Все це прямує в наступні військові підрозділи:
- 100 ОБрТРО
- 53 батальйон 100 ОБрТРО
- 110 ОМБр
- 68 ОЄБр
- 2 ОСБ
- 417 ОСБ
- 95 ОМБр
- 118 ОМБр
- 63 ОМБр
- 16 ОМБ
- 132 ОРБ
- 21 ОМБр
- 81 ОАеМБр
- 32 РеАП
- 15 ОГШБ
- 116 ОМБр
- 10 ОГШБр
- 65 ОМБр
- 27 ОБ НГУ
- 92 ОШБр
- 5 ОШБр
- 24 ОМБр
- 87 ОАБ
Нагадаємо, до Ковеля вранці сьогодні, 29 грудня, прибула велика партія допомоги для воїнів - 210 FPV-дронів. Загальна вартість закупівлі – майже 2,8 мільйона гривень.
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