У Ковелі зупинилося серце Героя Андрія Шевченка

У Ковелі сьогодні, 29 грудня, обірвалося життя військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомив Ковельський міський головаВін був мобілізований 1 березня 2022 року. 26 листопада цього року він отримав важке поранення внаслідок підриву на міні біля населеного пункту Пʼятихатки на Запоріжжі. Довелося ампутувати ногу.На жаль, через понад місяць після поранення життя Андрія Шевченка обірвалося у рідному Ковелі.Прощання із ним відбудеться завтра, 30 грудня:- 11:00 – богослужіння у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;- поховання на Алеї Героїв міського кладовища, де перед цим відбудеться і громадянська панахида.«30 грудня у Ковельській громаді – День жалоби. Вічна памʼять!» - зазначив Ігор Чайка.