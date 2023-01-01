У Ковелі зупинилося серце Героя Андрія Шевченка
Сьогодні, 17:25
У Ковелі сьогодні, 29 грудня, обірвалося життя військовослужбовця Андрія Шевченка.
Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Він був мобілізований 1 березня 2022 року. 26 листопада цього року він отримав важке поранення внаслідок підриву на міні біля населеного пункту Пʼятихатки на Запоріжжі. Довелося ампутувати ногу.
На жаль, через понад місяць після поранення життя Андрія Шевченка обірвалося у рідному Ковелі.
Прощання із ним відбудеться завтра, 30 грудня:
- 11:00 – богослужіння у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- поховання на Алеї Героїв міського кладовища, де перед цим відбудеться і громадянська панахида.
«30 грудня у Ковельській громаді – День жалоби. Вічна памʼять!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Він був мобілізований 1 березня 2022 року. 26 листопада цього року він отримав важке поранення внаслідок підриву на міні біля населеного пункту Пʼятихатки на Запоріжжі. Довелося ампутувати ногу.
На жаль, через понад місяць після поранення життя Андрія Шевченка обірвалося у рідному Ковелі.
Прощання із ним відбудеться завтра, 30 грудня:
- 11:00 – богослужіння у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- поховання на Алеї Героїв міського кладовища, де перед цим відбудеться і громадянська панахида.
«30 грудня у Ковельській громаді – День жалоби. Вічна памʼять!» - зазначив Ігор Чайка.
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