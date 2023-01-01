В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

Правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів з річним обігом у 3 мільярди гривень.Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та обласних прокуратуршахрайських кол-центрів у 16-х регіонах (ст. 190 КК України).У кожному з них працювало від 50 до 200 операторів. Кол-центри працювали в Україні, США та країнах Європи.За даними слідства, понад 2500 операторів «працювали» в «офісах». Шукали потенційних працівників через розсилку в месенджерах. З майбутніми «співробітниками» проводили співбесіду та обирали найбільш комунікабельних.Ознайомлювали з функціоналом та доводили алгоритм їх дій під час спілкування з «клієнтами». Обіцяли зарплату від 1000 до 3000 доларів США на місяць.Оператори, представляючись працівниками банків, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, державних органів, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.Щоб завоювати довіру співрозмовника, упродовж кількох днів вони вели з ним телефонну розмову і лише потім діяли. Завжди використовували підміну номеру телефона. Маючи необхідну інформацію, перераховували кошти на банківські картки підконтрольних осіб.У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися у прибуткові проєкти, і навіть виплачували перші відсотки. Потім переставали виходити на зв'язок.За попередніми даними, річний дохід від діяльності кол-центрів сягав 3 млрд грн.Правоохоронці провели масштабну операцію по всій Україні. До понад 150 обшуків були залучені оперативники ДСР та кіберполіції, слідчі ГСУ, управління поліції в областях, співробітники СБУ та бійці спецпідрозділів поліції.Вилучено 4000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, понад 650 мобільних телефонів та 200 комплексів ip-телефонії, 1500 сімкарт різних операторів, «чорнові» записи, методички, понад 700 тис грн в національній та іноземній валюті.Тривають заходи для встановлення повного кола потерпілих.