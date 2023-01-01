В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди
Правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів з річним обігом у 3 мільярди гривень.

Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур викрито розгалужену мережу шахрайських кол-центрів у 16-х регіонах (ст. 190 КК України).
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

У кожному з них працювало від 50 до 200 операторів. Кол-центри працювали в Україні, США та країнах Європи.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

За даними слідства, понад 2500 операторів «працювали» в «офісах». Шукали потенційних працівників через розсилку в месенджерах. З майбутніми «співробітниками» проводили співбесіду та обирали найбільш комунікабельних.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

Ознайомлювали з функціоналом та доводили алгоритм їх дій під час спілкування з «клієнтами». Обіцяли зарплату від 1000 до 3000 доларів США на місяць.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

Оператори, представляючись працівниками банків, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, державних органів, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

Щоб завоювати довіру співрозмовника, упродовж кількох днів вони вели з ним телефонну розмову і лише потім діяли. Завжди використовували підміну номеру телефона. Маючи необхідну інформацію, перераховували кошти на банківські картки підконтрольних осіб.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися у прибуткові проєкти, і навіть виплачували перші відсотки. Потім переставали виходити на зв'язок.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

За попередніми даними, річний дохід від діяльності кол-центрів сягав 3 млрд грн.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

Правоохоронці провели масштабну операцію по всій Україні. До понад 150 обшуків були залучені оперативники ДСР та кіберполіції, слідчі ГСУ, управління поліції в областях, співробітники СБУ та бійці спецпідрозділів поліції.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

Вилучено 4000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, понад 650 мобільних телефонів та 200 комплексів ip-телефонії, 1500 сімкарт різних операторів, «чорнові» записи, методички, понад 700 тис грн в національній та іноземній валюті.
В Україні знищили мережу шахрайських концентрів: «заробляли» мільярди

Тривають заходи для встановлення повного кола потерпілих.

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Теги: шахраї, Україна
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