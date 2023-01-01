Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання
Сьогодні, 16:30
29 грудня начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області Мирослав Дем’янчук вручив чергові спеціальні звання середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Крім того, одному з офіцерів за сумлінне виконання службових обов’язків присвоєне чергове спеціальне звання на ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом за займаною посадою.
Подякою начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області за результатами роботи у 2023 році відзначені також колективи Волинського центру з гідрометеорології, а також Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області та 1 державного пожежно-рятувального загону.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Крім того, одному з офіцерів за сумлінне виконання службових обов’язків присвоєне чергове спеціальне звання на ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом за займаною посадою.
Подякою начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області за результатами роботи у 2023 році відзначені також колективи Волинського центру з гідрометеорології, а також Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області та 1 державного пожежно-рятувального загону.
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