Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання

Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання
29 грудня начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області Мирослав Дем’янчук вручив чергові спеціальні звання середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Крім того, одному з офіцерів за сумлінне виконання службових обов’язків присвоєне чергове спеціальне звання на ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом за займаною посадою.

Подякою начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області за результатами роботи у 2023 році відзначені також колективи Волинського центру з гідрометеорології, а також Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області та 1 державного пожежно-рятувального загону.
Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання
Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання
Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання

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Теги: Волинь, рятувальники, звання
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