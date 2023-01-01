Волинським рятувальникам присвоїли спеціальні звання

29 грудня начальник Головного управління ДСНС України у Волинській областівручив чергові спеціальні звання середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Крім того, одному з офіцерів за сумлінне виконання службових обов’язків присвоєне чергове спеціальне звання на ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом за займаною посадою.Подякою начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області за результатами роботи у 2023 році відзначені також колективи Волинського центру з гідрометеорології, а також Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області та 1 державного пожежно-рятувального загону.