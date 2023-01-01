До Білорусі привезли групу депортованих українських дітей, їх зустрічав Лукашенко, – ЗМІ
Сьогодні, 16:10
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вчора особисто зустрічав дітей, яких депортували з окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Видання вказало, що Лукашенко відкрито ігнорує міжнародне обурення з приводу причетності його країни до депортації рф українських дітей.
Виступаючи на заході, присвяченому приїзду нової групи українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привести їх у наш дім, зігріти їх і зробити їхнє дитинство щасливішим".
Білоруські чиновники не уточнили, скільки українських дітей було привезено в країну.
"Нещодавнє дослідження Єльського університету засвідчило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами", - йдеться в матеріалі.
Депортація дітей
З початку повномасштабного вторгнення росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів росії.
Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у рф Марію Львову-Бєлову.
Нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Видання вказало, що Лукашенко відкрито ігнорує міжнародне обурення з приводу причетності його країни до депортації рф українських дітей.
Виступаючи на заході, присвяченому приїзду нової групи українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привести їх у наш дім, зігріти їх і зробити їхнє дитинство щасливішим".
Білоруські чиновники не уточнили, скільки українських дітей було привезено в країну.
"Нещодавнє дослідження Єльського університету засвідчило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами", - йдеться в матеріалі.
Депортація дітей
З початку повномасштабного вторгнення росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів росії.
Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у рф Марію Львову-Бєлову.
Нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.
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