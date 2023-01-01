До Білорусі привезли групу депортованих українських дітей, їх зустрічав Лукашенко, – ЗМІ

Олександр Лукашенко вчора особисто зустрічав дітей, яких депортували з окупованих територій України.



Про це повідомляє



Видання вказало, що Лукашенко відкрито ігнорує міжнародне обурення з приводу причетності його країни до депортації рф українських дітей.



Виступаючи на заході, присвяченому приїзду нової групи українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привести їх у наш дім, зігріти їх і зробити їхнє дитинство щасливішим".



Білоруські чиновники не уточнили, скільки українських дітей було привезено в країну.



"Нещодавнє дослідження Єльського університету засвідчило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами", - йдеться в матеріалі.



Депортація дітей



З початку повномасштабного вторгнення росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів росії.



Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у рф Марію Львову-Бєлову.



Нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський диктаторвчора особисто зустрічав дітей, яких депортували з окупованих територій України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.Видання вказало, що Лукашенко відкрито ігнорує міжнародне обурення з приводу причетності його країни до депортації рф українських дітей.Виступаючи на заході, присвяченому приїзду нової групи українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привести їх у наш дім, зігріти їх і зробити їхнє дитинство щасливішим".Білоруські чиновники не уточнили, скільки українських дітей було привезено в країну."Нещодавнє дослідження Єльського університету засвідчило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами", - йдеться в матеріалі.З початку повномасштабного вторгнення росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів росії.Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у рфНещодавно уповноважений Верховної ради з прав людинизаявив, що росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

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