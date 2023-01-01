Ігнат назвав російську ракету у небі над Польщею сигналом Заходу посилити ППО України





Як передає Юрій Ігнат.



«Як бачите, величезні атаки, тобто багато летить в повітрі усього, масована атака, і такі випадки трапляються уже не вперше. Бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже про це, що залітають навіть на територію Румунії ракети і ударні БПЛА там падають і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі теж минулого року. Тому це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятись, ворог атакує наші приграничні території, зокрема й на заході – Львівська область, Франківська і т.д. , тому таке можливе. Це ще один сигнал для наших партнерів, щоб Україну посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили себе і захистили їх», - наголосив Ігнат.



Нагадаємо, що у повітряний простір Польщі з боку України 29 грудня вранці залетів нерозпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу.

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