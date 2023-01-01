Ігнат назвав російську ракету у небі над Польщею сигналом Заходу посилити ППО України

Ігнат назвав російську ракету у небі над Польщею сигналом Заходу посилити ППО України
Потрапляння на територію сусідніх держав ракет та ударних дронів унаслідок атак рф по території України відбувається не вперше. Це черговий сигнал партнерам, щоб посилити ППО України, яка стане щитом між агресором і Європою.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Як бачите, величезні атаки, тобто багато летить в повітрі усього, масована атака, і такі випадки трапляються уже не вперше. Бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже про це, що залітають навіть на територію Румунії ракети і ударні БПЛА там падають і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі теж минулого року. Тому це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятись, ворог атакує наші приграничні території, зокрема й на заході – Львівська область, Франківська і т.д. , тому таке можливе. Це ще один сигнал для наших партнерів, щоб Україну посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили себе і захистили їх», - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що у повітряний простір Польщі з боку України 29 грудня вранці залетів нерозпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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