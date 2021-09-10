У Нововолинську тарифи на воду зростуть майже удвічі





Також зросте вартість водовідведення, повідомляє



У пояснювальній записці до рішення виконавчого комітету оприлюднено нові тарифи за 1 куб.м. (з ПДВ):



- централізоване водопостачання – 33 грн. 97 коп./ + 77,4%, (зараз 19 грн. 15 коп )

- централізоване водовідведення – 28 грн. 99 коп./ + 39,3 % (зараз 20 грн. 80 коп)



У документі, за підписом начальника КП "Нововолинськводоканал" Богдана Миговича, йдеться: "на підвищення тарифу, зокрема, вплинуло зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію та дизпаливо".



Журналісти намагалися узяти коментар з приводу нових тарифів у керівника комунального підприємства Богдана Миговича. Секретарка керівника повідомила, що він після обіду пішов на нараду з цього приводу до міського голови Нововолинська Бориса Карпуса і до кінця дня 29 грудня на роботу не повернеться.



Нагадаємо, тариф на електричну енергію із січня наступного року становитиме 2,64 грн за кВт/год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську з 1 січня 2024 го року піднімуть тариф на 77,4 % на централізоване водопостачання.Також зросте вартість водовідведення, повідомляє Суспільне У пояснювальній записці до рішення виконавчого комітету оприлюднено нові тарифи за 1 куб.м. (з ПДВ):- централізоване водопостачання – 33 грн. 97 коп./ + 77,4%, (зараз 19 грн. 15 коп )- централізоване водовідведення – 28 грн. 99 коп./ + 39,3 % (зараз 20 грн. 80 коп)У документі, за підписом начальника КП "Нововолинськводоканал" Богдана Миговича, йдеться: "на підвищення тарифу, зокрема, вплинуло зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію та дизпаливо".Журналісти намагалися узяти коментар з приводу нових тарифів у керівника комунального підприємства. Секретарка керівника повідомила, що він після обіду пішов на нараду з цього приводу до міського голови Нововолинськаі до кінця дня 29 грудня на роботу не повернеться.Нагадаємо, тариф на електричну енергію із січня наступного року2,64 грн за кВт/год.

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