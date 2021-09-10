У Нововолинську тарифи на воду зростуть майже удвічі
Сьогодні, 17:44
У Нововолинську з 1 січня 2024 го року піднімуть тариф на 77,4 % на централізоване водопостачання.
Також зросте вартість водовідведення, повідомляє Суспільне.
У пояснювальній записці до рішення виконавчого комітету оприлюднено нові тарифи за 1 куб.м. (з ПДВ):
- централізоване водопостачання – 33 грн. 97 коп./ + 77,4%, (зараз 19 грн. 15 коп )
- централізоване водовідведення – 28 грн. 99 коп./ + 39,3 % (зараз 20 грн. 80 коп)
У документі, за підписом начальника КП "Нововолинськводоканал" Богдана Миговича, йдеться: "на підвищення тарифу, зокрема, вплинуло зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію та дизпаливо".
Журналісти намагалися узяти коментар з приводу нових тарифів у керівника комунального підприємства Богдана Миговича. Секретарка керівника повідомила, що він після обіду пішов на нараду з цього приводу до міського голови Нововолинська Бориса Карпуса і до кінця дня 29 грудня на роботу не повернеться.
Нагадаємо, тариф на електричну енергію із січня наступного року становитиме 2,64 грн за кВт/год.
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Також зросте вартість водовідведення, повідомляє Суспільне.
У пояснювальній записці до рішення виконавчого комітету оприлюднено нові тарифи за 1 куб.м. (з ПДВ):
- централізоване водопостачання – 33 грн. 97 коп./ + 77,4%, (зараз 19 грн. 15 коп )
- централізоване водовідведення – 28 грн. 99 коп./ + 39,3 % (зараз 20 грн. 80 коп)
У документі, за підписом начальника КП "Нововолинськводоканал" Богдана Миговича, йдеться: "на підвищення тарифу, зокрема, вплинуло зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію та дизпаливо".
Журналісти намагалися узяти коментар з приводу нових тарифів у керівника комунального підприємства Богдана Миговича. Секретарка керівника повідомила, що він після обіду пішов на нараду з цього приводу до міського голови Нововолинська Бориса Карпуса і до кінця дня 29 грудня на роботу не повернеться.
Нагадаємо, тариф на електричну енергію із січня наступного року становитиме 2,64 грн за кВт/год.
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