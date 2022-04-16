Тарифи на газ і світло з 1 січня: чого очікувати українцям





Про це повідомляє



Тариф на газ у січні 2024 року



У січні наступного року тариф на "блакитне паливо" від газопостачальної компанії "Нафтогаз", послугами якої користується більшість українців, буде на рівні 7,96 грн за один кубічний метр. Така ціна діятиме щонайменше до кінця поточного опалювального сезону.



Інші газопостачальні компанії пропонують ресурс за ціною від 7,7 до 9,99 грн за кубометр.



Також уряд продовжив дію зниженої вартості на газ для підприємств, що здійснюють опалення й подачу гарячої води.



Водночас, українці можуть платити більше. Таке можливо у разі наявності помилок у комунальних квитанціях. Щоб цього уникнути, потрібно своєчасно подавати показання лічильника з 28-го до 5-го числа щомісяця. При цьому навіть якщо споживач не використовує газ, проте не відключає його, потрібно щомісяця передавати актуальні дані з лічильника.



Тариф на електрику з січня 2024-го



Тариф на електричну енергію із січня наступного року становитиме 2,64 грн за кВт/год. Хоч регулятор обмірковує збільшення вартості електрики на 15%, однак конкретних рішень щодо нових цін немає. Тобто українці надалі платитимуть за світло за чинною ціною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році частина тарифів на житлово-комунальні послуги залишиться без змін. Відомо, яка буде вартість електроенергії та природного газу.Про це повідомляє "Апостроф" У січні наступного року тариф на "блакитне паливо" від газопостачальної компанії "Нафтогаз", послугами якої користується більшість українців, буде на рівні 7,96 грн за один кубічний метр. Така ціна діятиме щонайменше до кінця поточного опалювального сезону.Інші газопостачальні компанії пропонують ресурс за ціною від 7,7 до 9,99 грн за кубометр.Також уряд продовжив дію зниженої вартості на газ для підприємств, що здійснюють опалення й подачу гарячої води.Водночас, українці можуть платити більше. Таке можливо у разі наявності помилок у комунальних квитанціях. Щоб цього уникнути, потрібно своєчасно подавати показання лічильника з 28-го до 5-го числа щомісяця. При цьому навіть якщо споживач не використовує газ, проте не відключає його, потрібно щомісяця передавати актуальні дані з лічильника.Тариф на електричну енергію із січня наступного року становитиме 2,64 грн за кВт/год. Хоч регулятор обмірковує збільшення вартості електрики на 15%, однак конкретних рішень щодо нових цін немає. Тобто українці надалі платитимуть за світло за чинною ціною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію