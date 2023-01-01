У Луцьку напередодні свят сім'ям військових роздали гумдопомогу

У Луцьку напередодні свят сім'ям військових роздали гумдопомогу
Луцьку сім’ї військовослужбовців, в яких є неповнолітні діти, отримали продуктові набори.

Допомога цій категорії населення у Луцькій тергромаді триває у співпраці із фондом «Медицина в дії», – повідомила Суспільному начальниця відділу управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тамара Бондарук.

«Цього року ми отримали велику партію допомоги – це 882 набори, понад 13 тонн. Протягом цього тижня отримувати продуктові набори запрошували дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми телефонуємо і запитуємо, які потреби у людей», – розповіла Тамара Бондарук.

За словами начальниці відділу соціальної роботи Любові Чернюк, за допомогою у середньому звертається сто людей різних соціально вразливих категорій населення.

«Запрошували відповідно до списків. Люди підходять – підписуються і отримують продуктовий набір», – говорить фахівчиня Любов Чернюк.

Дружина і матір військових Тетяна, яка вже отримала продуктовий набір, наскільки його вистачить каже, що не знає.

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Теги: Луцьк, гумдопомога
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