У Луцьку напередодні свят сім'ям військових роздали гумдопомогу
Сьогодні, 22:17
Луцьку сім’ї військовослужбовців, в яких є неповнолітні діти, отримали продуктові набори.
Допомога цій категорії населення у Луцькій тергромаді триває у співпраці із фондом «Медицина в дії», – повідомила Суспільному начальниця відділу управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тамара Бондарук.
«Цього року ми отримали велику партію допомоги – це 882 набори, понад 13 тонн. Протягом цього тижня отримувати продуктові набори запрошували дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми телефонуємо і запитуємо, які потреби у людей», – розповіла Тамара Бондарук.
За словами начальниці відділу соціальної роботи Любові Чернюк, за допомогою у середньому звертається сто людей різних соціально вразливих категорій населення.
«Запрошували відповідно до списків. Люди підходять – підписуються і отримують продуктовий набір», – говорить фахівчиня Любов Чернюк.
Дружина і матір військових Тетяна, яка вже отримала продуктовий набір, наскільки його вистачить каже, що не знає.
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Допомога цій категорії населення у Луцькій тергромаді триває у співпраці із фондом «Медицина в дії», – повідомила Суспільному начальниця відділу управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тамара Бондарук.
«Цього року ми отримали велику партію допомоги – це 882 набори, понад 13 тонн. Протягом цього тижня отримувати продуктові набори запрошували дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми телефонуємо і запитуємо, які потреби у людей», – розповіла Тамара Бондарук.
За словами начальниці відділу соціальної роботи Любові Чернюк, за допомогою у середньому звертається сто людей різних соціально вразливих категорій населення.
«Запрошували відповідно до списків. Люди підходять – підписуються і отримують продуктовий набір», – говорить фахівчиня Любов Чернюк.
Дружина і матір військових Тетяна, яка вже отримала продуктовий набір, наскільки його вистачить каже, що не знає.
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