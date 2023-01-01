На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю

Романові Журавлю.



Про це повідомили у Берестечківській громаді.



19-річний воїн із села Старики Луцького району загинув у грудні минулого року на Донеччині. Поховали Героя в рідному селі.





Наказом президента України №79 від 14 лютого 2023 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Романа Журавля посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фасаді Перемильського ліцею в Берестечківській громаді встановили меморіальну дошку загиблому на війні випускникуПро це повідомили у Берестечківській громаді.19-річний воїн із села Старики Луцького району загинув у грудні минулого року на Донеччині. Поховали Героя в рідному селі.Наказом президента України №79 від 14 лютого 2023 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Романа Журавля посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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