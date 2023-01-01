На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю
Сьогодні, 23:14
На фасаді Перемильського ліцею в Берестечківській громаді встановили меморіальну дошку загиблому на війні випускнику Романові Журавлю.
Про це повідомили у Берестечківській громаді.
19-річний воїн із села Старики Луцького району загинув у грудні минулого року на Донеччині. Поховали Героя в рідному селі.
Наказом президента України №79 від 14 лютого 2023 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Романа Журавля посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
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Про це повідомили у Берестечківській громаді.
19-річний воїн із села Старики Луцького району загинув у грудні минулого року на Донеччині. Поховали Героя в рідному селі.
Наказом президента України №79 від 14 лютого 2023 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Романа Журавля посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
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