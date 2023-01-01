На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю

На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю
На фасаді Перемильського ліцею в Берестечківській громаді встановили меморіальну дошку загиблому на війні випускнику Романові Журавлю.

Про це повідомили у Берестечківській громаді.

19-річний воїн із села Старики Луцького району загинув у грудні минулого року на Донеччині. Поховали Героя в рідному селі.
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю


Наказом президента України №79 від 14 лютого 2023 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Романа Журавля посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: меморіальна дошка, герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю
Сьогодні, 23:14
Тарифи на газ і світло з 1 січня: чого очікувати українцям
Сьогодні, 22:42
У Луцьку напередодні свят сім'ям військових роздали гумдопомогу
Сьогодні, 22:17
Скільки коштує набір на кутю на ринку Луцька
Сьогодні, 21:56
Через п'ять сіл громади на Волині майже місяць не їздить автобус
Сьогодні, 21:24
Схожі новини
На Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя На Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя
21 червень, 13:25
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Олександру Оніщуку, який помер у госпіталі На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Олександру Оніщуку, який помер у госпіталі
19 червень, 10:50
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку
02 червень, 19:00
Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО
02 червень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю
Сьогодні, 23:14
 0
Тарифи на газ і світло з 1 січня: чого очікувати українцям
Сьогодні, 22:42
 0
У Луцьку напередодні свят сім'ям військових роздали гумдопомогу
Сьогодні, 22:17
 0
Скільки коштує набір на кутю на ринку Луцька
Сьогодні, 21:56
 0
Через п'ять сіл громади на Волині майже місяць не їздить автобус
Сьогодні, 21:24
 0
Медіа
відео
1/8