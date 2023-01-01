На Волині у грудні продовжують збирати гриби

На Волині у грудні продовжують збирати гриби
Жителі Любешева продовжують збирати гриби і в грудні.

Іван Данилік знайшов у грудні чимало зелениць та підзеленків, про це пише видання Нове життя.

«Зійшов сніг, потепліло і… почали рости гриби. Тож, як це не дивно, майже під Новий рік затяті грибники поспішили до лісу. І повернулися звідти не з порожніми руками. Наприклад, любешівець Іван Данилік знайшов зелениці та підзеленки», – йдеться у дописі.

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Теги: гриби, грудень
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