У Луцьку збирають кошти на лікування 10-річної дівчинки, яку збили на переході





Про це повідомляють у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь



У повідомленні йдеться, що 10-річна Маргарита зараз перебуває у реанімації Волинської обласної лікарні.



«Просимо допомогти зібрати кошти на лікування дочки нашого тренера з тхеквондо Мицюка Ярослава»,- йдеться у повідомленні.



Номер картки 4441 1111 6332 8994 – мама дівчинки Оксана Мицюк. Також жінка створила





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку збирають кошти на лікування 10-річної лучанки, яку збила автівка на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Львівській 16 грудня.Про це повідомляють у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». ВолиньУ повідомленні йдеться, що 10-річназараз перебуває у реанімації Волинської обласної лікарні.«Просимо допомогти зібрати кошти на лікування дочки нашого тренера з тхеквондо»,- йдеться у повідомленні.Номер картки 4441 1111 6332 8994 – мама дівчинкиТакож жінка створила банку у Монобанку для збору коштів.

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