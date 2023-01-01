У Луцьку збирають кошти на лікування 10-річної дівчинки, яку збили на переході

У Луцьку збирають кошти на лікування 10-річної дівчинки, яку збили на переході
У Луцьку збирають кошти на лікування 10-річної лучанки, яку збила автівка на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Львівській 16 грудня.

Про це повідомляють у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь

У повідомленні йдеться, що 10-річна Маргарита зараз перебуває у реанімації Волинської обласної лікарні.

«Просимо допомогти зібрати кошти на лікування дочки нашого тренера з тхеквондо Мицюка Ярослава»,- йдеться у повідомленні.

Номер картки 4441 1111 6332 8994 – мама дівчинки Оксана Мицюк. Також жінка створила банку у Монобанку для збору коштів.


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Теги: дтп, дитина, допомога
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