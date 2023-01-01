В Україну завезли із Франції сир зі стафілококом
Сьогодні, 03:15
В Україну з Франції завезли сир Reblochon de Savoie, у якому виявили стафілокок. Потрапляючи у живий організм, він починає виділяти ентеротоксини, які, серед іншого, призводять до харчового отруєння.
Про це повідомили в Європейській системі швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF). Держспоживслужба ж поки не виступила з відповідним повідомленням, пише Obozrevatel.
За даними RASFF, виявлено небезпечний сир 19 грудня. Наразі експерти досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити висновки щодо зараженої продукції.
Чим небезпечний сир
Виявлений у сирі стафілокок при потраплянні в живий організм починає виділяти ентеротоксини, які є причиною харчового отруєння. Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока – отруєння настає у 90% осіб, які вживали заражену їжу.
Стафілокок здатний викликати низку серйозних захворювань у людини. Зокрема:
- пневмонію;
- бронхіт;
- гнійне запалення тканин пальців;
- запалення товстої та тонкої кишок;
- запалення кістки та кісткового мозку;
- запалення внутрішньої оболонки серця тощо.
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Про це повідомили в Європейській системі швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF). Держспоживслужба ж поки не виступила з відповідним повідомленням, пише Obozrevatel.
За даними RASFF, виявлено небезпечний сир 19 грудня. Наразі експерти досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити висновки щодо зараженої продукції.
Чим небезпечний сир
Виявлений у сирі стафілокок при потраплянні в живий організм починає виділяти ентеротоксини, які є причиною харчового отруєння. Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока – отруєння настає у 90% осіб, які вживали заражену їжу.
Стафілокок здатний викликати низку серйозних захворювань у людини. Зокрема:
- пневмонію;
- бронхіт;
- гнійне запалення тканин пальців;
- запалення товстої та тонкої кишок;
- запалення кістки та кісткового мозку;
- запалення внутрішньої оболонки серця тощо.
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