21 грудня на Волині: гортаючи календар

21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст Юрій Ричук (на фото).

Особисте свято цього дня святкуватимуть і журналісти Сергій Наумук та Юрій Конкевич.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає колег зі святом і бажає міцного-міцного здоров’я, натхнення у нових починаннях, злагоди в сім’ях та щоденного відчуття щастя.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокоп, Сергій, Уляна.

Вітаємо іменинників та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

21 грудня - початок зимового сонцестояння. Ніч з 21 на 22 грудня - найдовша в році, а дні 21 і 22 грудня - найкоротші за увесь рік.

У світі 21 грудня відзначають День народження кросворду. До речі, творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїнн, який емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля.

На Волині 21 грудня 1990 року на сесії Волиньради прийняли важливий політичний документ. Йшлося про відзначення в області 72-ї річниці об'єднання УНР і ЗУНР – події, яка за радянських часів не визнавалася. Також на цій сесії вперше прийняли рішення про відзначення Різдва, Великодня і Трійці і відповідно рекомендації про перенесення робочих днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, свята, дні народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині у грудні продовжують збирати гриби
20 грудень, 23:44
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю
20 грудень, 23:14
Тарифи на газ і світло з 1 січня: чого очікувати українцям
20 грудень, 22:42
У Луцьку напередодні свят сім'ям військових роздали гумдопомогу
20 грудень, 22:17
Схожі новини
19 грудня на Волині: гортаючи календар 19 грудня на Волині: гортаючи календар
19 грудень, 00:00
18 грудня на Волині: гортаючи календар 18 грудня на Волині: гортаючи календар
18 грудень, 00:00
29 листопада на Волині: гортаючи календар 29 листопада на Волині: гортаючи календар
29 листопад, 00:00
27 листопада на Волині: гортаючи календар 27 листопада на Волині: гортаючи календар
27 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині у грудні продовжують збирати гриби
20 грудень, 23:44
 0
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Романові Журавлю
20 грудень, 23:14
 0
Тарифи на газ і світло з 1 січня: чого очікувати українцям
20 грудень, 22:42
 0
У Луцьку напередодні свят сім'ям військових роздали гумдопомогу
20 грудень, 22:17
 0
Медіа
відео
1/8