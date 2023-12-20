Суд ЄС знову скасував санкції проти Януковича та його сина

Суд ЄС знову скасував санкції проти Януковича та його сина
Суд Європейського Союзу в середу, 20 грудня, задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Про це інформує "Європейська правда".

У практично ідентичних рішеннях Суду Євросоюзу йдеться, що Рада під час ухвалення рішень про санкції проти Януковичів не перевірила належним чином підстави, за якими їх запроваджували, надані Україною.

Суд стверджує, що Рада ЄС мала також звернутись до української сторони для з’ясування, чи не порушила вона права Януковичів на ефективний судовий захист у кримінальному провадженні.

З огляду на це суд ухвалив анулювати рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Янкуковича-старшого й молодшого від березня 2021 року, а також рішення за березень 2022-ий про продовження цих санкцій на рік.

Це не перша така ухвала Суду ЄС. Він уже скасовував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. У вересні 2022-го Рада зрештою виключила Януковичів із цього санкційного списку.

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Теги: януковичі, санкції, суд
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