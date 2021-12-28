У місті на Волині зросте плата за харчування в дитсадках
Сьогодні, 08:20
З 1-го січня 2024 року на п’ять гривень збільшиться плата за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Нововолинська.
Рішення прийняли на сесії Нововолинської міської ради 20-го грудня, інформує БУГ.
Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у дитсадках 60% від вартості харчування в день.
З 1-го січня 2024 року плата буде наступна:
для дітей віком від 1-го до 4-х років – 55 гривень (батьківська плата – 33 гривні, кошти з міського бюджету – 22 гривні);
віком від 4-х до 6 (7) років – 70 гривень (батьківська плата – 42 гривні, кошти з міського бюджету – 28 гривень).
Безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти встановили для таких категорій дітей:
– дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
– дітей з інвалідністю;
– дітей, що мають статус дитини, яка постраждала в наслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб;
– дітей з числа осіб, визначених у статті №10 Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантій їх соціального захисту»;
– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
– дітей батьків-учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил; перебували в районах здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії;
– дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, у тому числі рідних дітей вдів, чоловіки яких загинули;
– дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;
– дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях; мобілізованих для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії;
– дітей, чиї батьки є членами добровольчого формування Нововолинської міської територіальної громади.
Багатодітні сім’ї на 50 % звільняються від плати за харчування у закладах дошкільної освіти, – йдеться в проєкті рішення міської ради.
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Рішення прийняли на сесії Нововолинської міської ради 20-го грудня, інформує БУГ.
Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у дитсадках 60% від вартості харчування в день.
З 1-го січня 2024 року плата буде наступна:
для дітей віком від 1-го до 4-х років – 55 гривень (батьківська плата – 33 гривні, кошти з міського бюджету – 22 гривні);
віком від 4-х до 6 (7) років – 70 гривень (батьківська плата – 42 гривні, кошти з міського бюджету – 28 гривень).
Безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти встановили для таких категорій дітей:
– дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
– дітей з інвалідністю;
– дітей, що мають статус дитини, яка постраждала в наслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб;
– дітей з числа осіб, визначених у статті №10 Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантій їх соціального захисту»;
– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
– дітей батьків-учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил; перебували в районах здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії;
– дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, у тому числі рідних дітей вдів, чоловіки яких загинули;
– дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;
– дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях; мобілізованих для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії;
– дітей, чиї батьки є членами добровольчого формування Нововолинської міської територіальної громади.
Багатодітні сім’ї на 50 % звільняються від плати за харчування у закладах дошкільної освіти, – йдеться в проєкті рішення міської ради.
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