У місті на Волині зросте плата за харчування в дитсадках





Рішення прийняли на сесії Нововолинської міської ради 20-го грудня, інформує



Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у дитсадках 60% від вартості харчування в день.



З 1-го січня 2024 року плата буде наступна:



для дітей віком від 1-го до 4-х років – 55 гривень (батьківська плата – 33 гривні, кошти з міського бюджету – 22 гривні);

віком від 4-х до 6 (7) років – 70 гривень (батьківська плата – 42 гривні, кошти з міського бюджету – 28 гривень).



Безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти встановили для таких категорій дітей:



– дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;



– дітей з інвалідністю;



– дітей, що мають статус дитини, яка постраждала в наслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб;



– дітей з числа осіб, визначених у статті №10 Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантій їх соціального захисту»;



– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;



– дітей батьків-учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил; перебували в районах здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії;



– дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, у тому числі рідних дітей вдів, чоловіки яких загинули;



– дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;



– дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях; мобілізованих для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії;



– дітей, чиї батьки є членами добровольчого формування Нововолинської міської територіальної громади.



Багатодітні сім’ї на 50 % звільняються від плати за харчування у закладах дошкільної освіти, – йдеться в проєкті рішення міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1-го січня 2024 року на п’ять гривень збільшиться плата за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Нововолинська.Рішення прийняли на сесії Нововолинської міської ради 20-го грудня, інформує БУГ Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у дитсадках 60% від вартості харчування в день.З 1-го січня 2024 року плата буде наступна:для дітей віком від 1-го до 4-х років – 55 гривень (батьківська плата – 33 гривні, кошти з міського бюджету – 22 гривні);віком від 4-х до 6 (7) років – 70 гривень (батьківська плата – 42 гривні, кошти з міського бюджету – 28 гривень).Безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти встановили для таких категорій дітей:– дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;– дітей з інвалідністю;– дітей, що мають статус дитини, яка постраждала в наслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб;– дітей з числа осіб, визначених у статті №10 Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантій їх соціального захисту»;– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;– дітей батьків-учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил; перебували в районах здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії;– дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, у тому числі рідних дітей вдів, чоловіки яких загинули;– дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;– дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях; мобілізованих для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії;– дітей, чиї батьки є членами добровольчого формування Нововолинської міської територіальної громади.Багатодітні сім’ї на 50 % звільняються від плати за харчування у закладах дошкільної освіти, – йдеться в проєкті рішення міської ради.

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