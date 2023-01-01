Вночі росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників
Сьогодні, 08:48
У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.
До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"Усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.
До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
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Коментарі 1
ХАЙ ПОДОХНЕ ТРИКРАТНО КРАДУЩИЙ ПЕНСІЇ жидо-клоун зеленський З хряком порошенко-вальцманом!!!
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