Курс валют у Луцьку 21 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.10, а продають за 41.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.65.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 грудня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.30.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.10, а продають за 41.70.Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.65.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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