Курс валют у Луцьку 21 грудня

Курс валют у Луцьку 21 грудня
21 грудня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.10, а продають за 41.70.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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